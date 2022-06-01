Чем опасен клещевой боррелиоз

По данным Роспотребнадзора, москвичи стали чаще заболевать боррелиозом после укуса клещей. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, заболевание может долгое время протекать бессимптомно, но привести к ужасным последствиям.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам эксперта, одним из первых признаков, сигнализирующих о заражении после укуса, является обширное покраснение.

"Обязательно наблюдайте за местом укуса в следующие несколько дней. По моему опыту, покраснение чаще всего говорит о заражении боррелиозом. Однако его масштабы зависят от количества поступившей в организм инфекции",

— рассказал Жемчугов.

Специалист предупредил, что боррелиоз долгое время может протекать бессимптомно. Но впоследствии наступит запущенная стадия заболевания, которую вылечить гораздо сложнее.

"Заболевание характеризуется ужасными головными болями, онемением ног и рук и ломотой в суставах. Также оно может отразиться на сердце и печени. Клещевой боррелиоз лечат антибиотиками. Длительность терапии зависит от своевременного обнаружения и масштабов распространения инфекции",

— пояснил иммунолог.

Жемчугов подчеркнул, что без должного лечения человек может остаться инвалидом и полностью потерять работоспособность. Однако летальных случаев от этой болезни не зафиксировано. Вакцины от заболевания не существует, заключил врач.