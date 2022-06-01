От каких предметов можно заразиться обезьяньей оспой

«Для передачи вируса от человека к человеку требуется тесный контакт с больным. Больные оспой обезьян могут быть источником инфекции для окружающих в период заболевания – это обычно от 2 до 4 недель. Особенно заразными являются сыпь и биологические жидкости, например, жидкость, гной и кровь из очагов поражений на коже, а также отслоившиеся корочки»,