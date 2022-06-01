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1 час назад

От каких предметов можно заразиться обезьяньей оспой

РИАМО

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путями. Факторами передачи инфекции, в частности, могут выступить постельное белье, полотенца и не только, сообщила РИАМО врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева.

От каких предметов можно заразиться обезьяньей оспой
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

«Для передачи вируса от человека к человеку требуется тесный контакт с больным. Больные оспой обезьян могут быть источником инфекции для окружающих в период заболевания – это обычно от 2 до 4 недель. Особенно заразными являются сыпь и биологические жидкости, например, жидкость, гной и кровь из очагов поражений на коже, а также отслоившиеся корочки»,

- пояснила Ковалева

Она добавила, что заразны также язвы, нарывы и поражения слизистой в полости рта, поэтому вирус может передаваться со слюной больного. Факторами передачи инфекции могут быть постельное белье, полотенца или предметы обихода, столовые приборы и посуда. Вирус также может передаваться от матери ребенку в период беременности, во время родов.

«Оспа обезьян – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Возбудителем является ДНК-содержащий вирус, относящийся к семейству ортопоксвирусов. Это в основном зоонозная инфекция, передающаяся человеку от животных. Она также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путями»,

- рассказала инфекционист.

Болезни и лекарства,Татьяна Ковалева,
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