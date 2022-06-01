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1 час назад

Врач рассказал о вспыхнувшем в Индии "томатном гриппе"

Москва24

Вспыхнувший в Индии "томатный грипп" не является смертельным, однако он может передаваться от человека к человеку. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на доцента кафедры внутренней медицины больницы Амрита Субхаша Чандру.

Врач рассказал о вспыхнувшем в Индии "томатном гриппе"
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По данным британского издания Express, индийские органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности из-за "томатной лихорадки". С 6 мая в стране зафиксировали свыше 80 случаев заболевания. В группе риска находятся дети до пяти лет.

При заражении "томатным гриппом" у пациентов появляются большие красные высыпания по всему телу. Заболевшие также могут испытывать усталость, боль в суставах, спазмы в желудке, тошнота или рвота, диарея, кашель, чихание, насморк, повышение температуры тела и боль во всем теле.

Некоторые вирусологи, отметили в издании, считают, что проявление "томатной лихорадки" может быть новым вариантом инфекции "нога-рука-рот", часто встречающейся у детей. Людям с такими симптомами рекомендовали много пить и соблюдать постельный режим.

Специфического лечения "томатной лихорадки" нет, поэтому с инфекцией борются симптоматически. Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге усомнился в возможности полностью сдержать распространение оспы обезьян среди людей.

По его словам, необходимо сократить контакты, изолировать зараженных в течение инфекционного периода. Он считает, что на фоне отмены коронавирусных ограничений на поездки произошло распространение оспы обезьян.

Болезни и лекарства,Ханс Клюге,
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