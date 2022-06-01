Как правильно вытащить клеща в домашних условиях

Коварный клещ может долго выжидать свою жертву и всегда нападает незаметно. «Рамблер» рассказывает, что делать, если вы нашли на себе клеща, и как минимизировать риск встречи с ним.

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Многие считают, что опасные клещи, вызывающие энцефалит, живут в Сибири и на Алтае, а в центральной части России их практически нет. На самом деле это не так, кроме энцефалита, клещи переносят и другие опасные болезни, поэтому в зоне риска находятся все жители страны.

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Какие заболевания вызывают клещи

Отвечая на этот вопрос, большинство людей назовут клещевой энцефалит, самые подкованные вспомнят — боррелиоз или болезнь Лайма. Но в действительности клещи выступают переносчиками разных болезней, кроме перечисленных, в список клещевых инфекций входят следующие:

Сыпной клещевой тиф

Возвратный клещевой тиф

Туляремия

Эрлихиоз

Бабезиоз

Геморрагическая лихорадка

Лихорадка Цуцугамуши

Североазиатский клещевой риккетсиоз

Везикулезный риккетсиоз

Пятнистая лихорадка Скалистых гор

Марсельская лихорадка

Это значит, что нужно приложить максимум усилий, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Вакцинация

Любой врач скажет, то лучшее лечение — это профилактика. А в случае с клещевыми инфекциями — это вакцинация. Но делать прививку нужно заранее — самое позднее в феврале. Кстати, иногда клещи просыпаются раньше, чем сходит снег.

Как правильно одеться на прогулку

Если вы не успели привиться, то стоит быть предельно внимательным и осторожным. Собираясь на прогулку в лес или парк, нужно правильно одеваться. Предпочтение стоит отдать закрытой одежде с длинными рукавами, брюки должны быть из плотной ткани и полной длины, укороченные модели оставьте для города, также не нужно отказываться от головного убора.

Как вытащить клеща самостоятельно

По возвращении внимательно осмотрите себя и своих близких. Одежду снимайте в прихожей, осмотрите швы. Если все же клещ нашел лазейку и впился в кожу, попробуйте его вытащить. Лучше всего обратиться в ближайший травмпункт, специалист сделает это аккуратно, обработает кожу и отправит клеща на анализ. Если медицинскую помощь получить возможности нет, действуйте согласно следующему алгоритму.

Вымойте руки с мылом, наденьте перчатки, обработайте кожу и специальный выкручиватель антисептиком. Такие выкручиватели для клещей продаются в аптеках. Аккуратно зацепите клеща и начинайте крутить по часовой стрелке, когда почувствуете, что клещ вытаскивается, наклоните выкручиватель в сторону длинной части, как рычаг, и вытащите клеща. Еще раз обработайте место укуса антисептиком. Клеща поместите в баночку и передайте на анализ в лабораторию.

Если специальный выкручиватель найти не удастся, придется вытаскивать его с помощью пинцета или нити. Порядок действий аналогичный, но насекомое нужно не крутить, а тянуть, захватив у самого хоботка. В этом случае существует риск, что его тело оторвется, а голова останется в ранке. Если это произошло, попробуйте извлечь голову иголкой, предварительно прокаленной на огне.

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Как нельзя вытаскивать клеща

Капать масло. Самый популярный и бесполезный способ — мазать клеща маслом и ждать, когда он отвалится сам. Чем дольше клещ сидит на коже, тем выше риск заразиться. Точно так же не работают — бензин, жидкость для снятия лака, керосин, вазелин, лак для ногтей и другие средства. Без перчаток. Обязательно защищайте руки, иначе вы рискуете разнести слюну клеща по всем возможным поверхностям и подвергнуть риску своих близких. Поджигать клеща. Не делайте этого, если не хотите обжечься. Выдавливать. Таким образом вы только выдавите в кровь еще больше слюны клеща и увеличите риск заразиться.

Пожалуйста, будьте внимательны и не подвергайте риску себя и своих близких. Продолжайте следить за своим состоянием, после того как вы вытащили клеща.

Какие симптомы должны насторожить

Пожалуйста, будьте внимательны и не подвергайте риску себя и своих близких. Продолжайте следить за своим состоянием, после того как вы вытащили клеща.

Место укуса покраснело и воспалилось

Вокруг укуса в течение 3-14 дней появилась сыпь. Опасность сохраняется, даже если сыпь через какое-то время прошла сама собой.

Проявились симптомы ОРВИ: озноб, лихорадка, боль в суставах и мышцах, слабость, головная боль.