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1 час назад

Как правильно вытащить клеща в домашних условиях

Мира Маркина

Коварный клещ может долго выжидать свою жертву и всегда нападает незаметно. «Рамблер» рассказывает, что делать, если вы нашли на себе клеща, и как минимизировать риск встречи с ним.

Как правильно вытащить клеща в домашних условиях
Фото: unsplash.comunsplash.com

Многие считают, что опасные клещи, вызывающие энцефалит, живут в Сибири и на Алтае, а в центральной части России их практически нет. На самом деле это не так, кроме энцефалита, клещи переносят и другие опасные болезни, поэтому в зоне риска находятся все жители страны.

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Какие заболевания вызывают клещи

Отвечая на этот вопрос, большинство людей назовут клещевой энцефалит, самые подкованные вспомнят — боррелиоз или болезнь Лайма. Но в действительности клещи выступают переносчиками разных болезней, кроме перечисленных, в список клещевых инфекций входят следующие:

  • Сыпной клещевой тиф
  • Возвратный клещевой тиф
  • Туляремия
  • Эрлихиоз
  • Бабезиоз
  • Геморрагическая лихорадка
  • Лихорадка Цуцугамуши
  • Североазиатский клещевой риккетсиоз
  • Везикулезный риккетсиоз
  • Пятнистая лихорадка Скалистых гор
  • Марсельская лихорадка

Это значит, что нужно приложить максимум усилий, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Вакцинация

Любой врач скажет, то лучшее лечение — это профилактика. А в случае с клещевыми инфекциями — это вакцинация. Но делать прививку нужно заранее — самое позднее в феврале. Кстати, иногда клещи просыпаются раньше, чем сходит снег.

Как правильно одеться на прогулку

Если вы не успели привиться, то стоит быть предельно внимательным и осторожным. Собираясь на прогулку в лес или парк, нужно правильно одеваться. Предпочтение стоит отдать закрытой одежде с длинными рукавами, брюки должны быть из плотной ткани и полной длины, укороченные модели оставьте для города, также не нужно отказываться от головного убора.

Как вытащить клеща самостоятельно

По возвращении внимательно осмотрите себя и своих близких. Одежду снимайте в прихожей, осмотрите швы. Если все же клещ нашел лазейку и впился в кожу, попробуйте его вытащить. Лучше всего обратиться в ближайший травмпункт, специалист сделает это аккуратно, обработает кожу и отправит клеща на анализ. Если медицинскую помощь получить возможности нет, действуйте согласно следующему алгоритму.

  1. Вымойте руки с мылом, наденьте перчатки, обработайте кожу и специальный выкручиватель антисептиком. Такие выкручиватели для клещей продаются в аптеках.
  2. Аккуратно зацепите клеща и начинайте крутить по часовой стрелке, когда почувствуете, что клещ вытаскивается, наклоните выкручиватель в сторону длинной части, как рычаг, и вытащите клеща.
  3. Еще раз обработайте место укуса антисептиком.
  4. Клеща поместите в баночку и передайте на анализ в лабораторию.

Если специальный выкручиватель найти не удастся, придется вытаскивать его с помощью пинцета или нити. Порядок действий аналогичный, но насекомое нужно не крутить, а тянуть, захватив у самого хоботка. В этом случае существует риск, что его тело оторвется, а голова останется в ранке. Если это произошло, попробуйте извлечь голову иголкой, предварительно прокаленной на огне.

pxhere.com

Как нельзя вытаскивать клеща

  1. Капать масло. Самый популярный и бесполезный способ — мазать клеща маслом и ждать, когда он отвалится сам. Чем дольше клещ сидит на коже, тем выше риск заразиться. Точно так же не работают — бензин, жидкость для снятия лака, керосин, вазелин, лак для ногтей и другие средства.
  2. Без перчаток. Обязательно защищайте руки, иначе вы рискуете разнести слюну клеща по всем возможным поверхностям и подвергнуть риску своих близких.
  3. Поджигать клеща. Не делайте этого, если не хотите обжечься.
  4. Выдавливать. Таким образом вы только выдавите в кровь еще больше слюны клеща и увеличите риск заразиться.

Пожалуйста, будьте внимательны и не подвергайте риску себя и своих близких. Продолжайте следить за своим состоянием, после того как вы вытащили клеща.

Какие симптомы должны насторожить

Пожалуйста, будьте внимательны и не подвергайте риску себя и своих близких. Продолжайте следить за своим состоянием, после того как вы вытащили клеща.

  • Место укуса покраснело и воспалилось
  • Вокруг укуса в течение 3-14 дней появилась сыпь. Опасность сохраняется, даже если сыпь через какое-то время прошла сама собой.
  • Проявились симптомы ОРВИ: озноб, лихорадка, боль в суставах и мышцах, слабость, головная боль.

При появлении подобных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу, дорога каждая минута. Чем скорее вы начнете лечение, тем выше шансы на полное выздоровление.

Болезни и лекарства,
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