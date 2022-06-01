Как правильно вытащить клеща в домашних условиях

Коварный клещ может долго выжидать свою жертву и всегда нападает незаметно. «Рамблер» рассказывает, что делать, если вы нашли на себе клеща, и как минимизировать риск встречи с ним.
Многие считают, что опасные клещи, вызывающие энцефалит, живут в Сибири и на Алтае, а в центральной части России их практически нет. На самом деле это не так, кроме энцефалита, клещи переносят и другие опасные болезни, поэтому в зоне риска находятся все жители страны.
Отвечая на этот вопрос, большинство людей назовут клещевой энцефалит, самые подкованные вспомнят — боррелиоз или болезнь Лайма. Но в действительности клещи выступают переносчиками разных болезней, кроме перечисленных, в список клещевых инфекций входят следующие:
Это значит, что нужно приложить максимум усилий, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Любой врач скажет, то лучшее лечение — это профилактика. А в случае с клещевыми инфекциями — это вакцинация. Но делать прививку нужно заранее — самое позднее в феврале. Кстати, иногда клещи просыпаются раньше, чем сходит снег.
Если вы не успели привиться, то стоит быть предельно внимательным и осторожным. Собираясь на прогулку в лес или парк, нужно правильно одеваться. Предпочтение стоит отдать закрытой одежде с длинными рукавами, брюки должны быть из плотной ткани и полной длины, укороченные модели оставьте для города, также не нужно отказываться от головного убора.
По возвращении внимательно осмотрите себя и своих близких. Одежду снимайте в прихожей, осмотрите швы. Если все же клещ нашел лазейку и впился в кожу, попробуйте его вытащить. Лучше всего обратиться в ближайший травмпункт, специалист сделает это аккуратно, обработает кожу и отправит клеща на анализ. Если медицинскую помощь получить возможности нет, действуйте согласно следующему алгоритму.
Если специальный выкручиватель найти не удастся, придется вытаскивать его с помощью пинцета или нити. Порядок действий аналогичный, но насекомое нужно не крутить, а тянуть, захватив у самого хоботка. В этом случае существует риск, что его тело оторвется, а голова останется в ранке. Если это произошло, попробуйте извлечь голову иголкой, предварительно прокаленной на огне.
Пожалуйста, будьте внимательны и не подвергайте риску себя и своих близких. Продолжайте следить за своим состоянием, после того как вы вытащили клеща.
Пожалуйста, будьте внимательны и не подвергайте риску себя и своих близких. Продолжайте следить за своим состоянием, после того как вы вытащили клеща.
При появлении подобных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу, дорога каждая минута. Чем скорее вы начнете лечение, тем выше шансы на полное выздоровление.