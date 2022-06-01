Малышева назвала россиянам три «суперпродукта» для сердца

Три «суперпродукта» для сердца назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега — кардиолог Герман Гандельман.

Фото: ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.com ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.com

«Выяснилось, что люди, которые употребляют перец чили, имеют сосуды более эластичные, расширяющиеся хорошо», — объяснил Гандельман.

Малышева уточнила, что потребление пяти граммов перца чили в сутки будет достаточно для здоровья сосудов.

По словам экспертов, кроме красного перца, полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы обладают петрушка и скумбрия. Гандельман уточнил, что потребление 55 граммов петрушки в день обеспечит суточную потребность в калии, дефицит которого приводит к аритмии.

В скумбрии содержатся ненасыщенные омега-3 кислоты, которые защищают организм от развития атеросклероза. Для получения достаточного количества необходимых веществ в сутки следует потреблять 50 граммов продукта, посоветовала Малышева.