Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+34° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
29 минут назад

Малышева назвала россиянам три «суперпродукта» для сердца

Мослентаиещё 4

Три «суперпродукта» для сердца назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега — кардиолог Герман Гандельман.

Малышева назвала россиянам три «суперпродукта» для сердца
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.comALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.com

«Выяснилось, что люди, которые употребляют перец чили, имеют сосуды более эластичные, расширяющиеся хорошо», — объяснил Гандельман.

Малышева уточнила, что потребление пяти граммов перца чили в сутки будет достаточно для здоровья сосудов.

По словам экспертов, кроме красного перца, полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы обладают петрушка и скумбрия. Гандельман уточнил, что потребление 55 граммов петрушки в день обеспечит суточную потребность в калии, дефицит которого приводит к аритмии.

В скумбрии содержатся ненасыщенные омега-3 кислоты, которые защищают организм от развития атеросклероза. Для получения достаточного количества необходимых веществ в сутки следует потреблять 50 граммов продукта, посоветовала Малышева.

Ранее Малышева перечислила продукты для поддержания хорошего настроения. Например, творог способствует выработке серотонина — гормона удовольствия.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители