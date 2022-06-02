Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
36 минут назад

Уролог перечислил главные симптомы почечной колики

Lenta.ruиещё 1

Доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Борис Неймарк перечислил россиянам главные симптомы почечной колики. В беседе с «Вечерней Москвой» он предупредил, что это острое состояние может развиться внезапно как в состоянии полного покоя, так и в движении.

Уролог перечислил главные симптомы почечной колики
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявил, что причина почечной колики — блокада оттока мочи из верхних отделов мочевой системы. Заболевание всегда сопровождается интенсивной болью в области поясницы.

Среди других ярких признаков недуга Неймарк назвал пульсирующие боли в боках, паху и наружных отделах половых органов, которые то нарастают, то затихают. При этом уменьшить выраженность неприятных ощущений сменой позы не получается, из-за чего человек начинает метаться в постели. Также, по словам медика, приступ может сопровождаться учащенным мочеиспусканием, при этом позывы сходить в туалет могут вызывать резь и дискомфорт.

В заключение Неймарк отметил, что особенно осторожными стоит быть людям с мочекаменной болезнью, так как при этом диагнозе вероятность возникновения почечной колики многократно возрастает.

Ранее врач-кардиолог Харлан Крумхольц рассказал о необычных симптомах сердечного приступа у женщин. По словам специалиста, при болезнях сердца женщины могут жаловаться на тошноту, боль в челюсти, одышку, головокружение, сильную усталость при малейших физических нагрузках.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители