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51 минуту назад

Вирусолог призвал россиян избегать контактов во время вспышки оспы обезьян

Lenta.ruиещё 3

Россиянам необходимо избегать тесных контактов с людьми во время вспышки оспы обезьян. К таким мерам предосторожности призвал российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, его слова приводят «Известия» в своем Telegram-канале.

Вирусолог призвал избегать контактов во время вспышки оспы обезьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что для предотвращения распространения инфекции стоит соблюдать самые обычные меры профилактики.

«Наиболее важно соблюдать гигиену рук. Также лучше избегать каких-то тесных контактов с незнакомыми людьми и быть в этом смысле начеку. Такая угроза есть и сейчас, надо всем как-то более серьезно к этому относиться»,

— объяснил специалист.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора оценили ситуацию с распространением оспы обезьян в России. По данным ведомства, случаи заражения инфекцией на территории страны не зафиксированы. Также предпринимаются необходимые меры для предотвращения завоза оспы и ее распространения в России.

Болезни и лекарства,Петр Чумаков,РАН,Роспотребнадзор,
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