Признаки внутреннего кровотечения, которые нельзя игнорировать

Внутреннее кровотечение сложно вовремя распознать. Приходится ориентироваться лишь на общие признаки потери крови. Между тем состояние опасно для здоровья и жизни. «Рамблер» узнал у врачей специфические и неспецифические признаки внутреннего кровотечения.
Признаки внутреннего кровотечения весьма неспецифичны.
Чаще всего это выраженная слабость, головокружение, головные боли, сердцебиение, эпизоды потери сознания, болевой синдром, нарушение работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, черный жидкий стул).
Причинами внутренних кровотечений чаще всего являются травмы.
Например, черепно-мозговые, травмы грудной клетки, брюшной полости, полости малого таза, когда нарушается целостность какого-либо органа; эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта.
Выявление неспецифических признаков внутреннего кровотечения — повод для обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.
Выраженность этих симптомов зависит прежде всего от кровопотери. Чем она больше и интенсивнее, тем более резко выражены симптомы.
При кровотечении в просвет желудочно-кишечного тракта (например, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки) может быть рвота кровью или содержимым, похожим на кофейную гущу. Это кровь, вступившая в реакцию с соляной кислотой. Может быть жидкий стул черного цвета.
При появлении этих симптомов следует незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Дальнейшие действия по более точной диагностике и остановке кровотечения возможны только в условиях медицинского учреждения. Промедление при внутреннем кровотечении крайне опасно.