Признаки внутреннего кровотечения, которые нельзя игнорировать

Внутреннее кровотечение сложно вовремя распознать. Приходится ориентироваться лишь на общие признаки потери крови. Между тем состояние опасно для здоровья и жизни. «Рамблер» узнал у врачей специфические и неспецифические признаки внутреннего кровотечения.

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Внутреннее кровотечение — жизнеугрожающее состояние, когда кровь изливается в одну из полостей тела человека (грудная, брюшная полости, полость черепа). Лисина Мария Сергеевна Врач-терапевт

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Признаки внутреннего кровотечения весьма неспецифичны.

Чаще всего это выраженная слабость, головокружение, головные боли, сердцебиение, эпизоды потери сознания, болевой синдром, нарушение работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, черный жидкий стул).

Причинами внутренних кровотечений чаще всего являются травмы.

Например, черепно-мозговые, травмы грудной клетки, брюшной полости, полости малого таза, когда нарушается целостность какого-либо органа; эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта.

Выявление неспецифических признаков внутреннего кровотечения — повод для обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.

Что должно насторожить?

Внезапная слабость, головокружение вплоть до потери сознания, бледность, холодный пот, учащенное сердцебиение, снижение артериального давления — вот признаки острой кровопотери. Натрошвили Александр Гивиевич Медицинский директор GMS Hospital. Главный хирург клиники

Выраженность этих симптомов зависит прежде всего от кровопотери. Чем она больше и интенсивнее, тем более резко выражены симптомы.

При кровотечении в просвет желудочно-кишечного тракта (например, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки) может быть рвота кровью или содержимым, похожим на кофейную гущу. Это кровь, вступившая в реакцию с соляной кислотой. Может быть жидкий стул черного цвета.

Что делать

При появлении этих симптомов следует незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.