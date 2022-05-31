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1 час назад

Признаки внутреннего кровотечения, которые нельзя игнорировать

Мира Маркина
Лисина Мария Сергеевнаэксперт,Натрошвили Александр Гивиевичэксперт

Внутреннее кровотечение сложно вовремя распознать. Приходится ориентироваться лишь на общие признаки потери крови. Между тем состояние опасно для здоровья и жизни. «Рамблер» узнал у врачей специфические и неспецифические признаки внутреннего кровотечения.

Признаки внутреннего кровотечения, которые нельзя игнорировать
Фото: unsplash.comunsplash.com
Внутреннее кровотечение — жизнеугрожающее состояние, когда кровь изливается в одну из полостей тела человека (грудная, брюшная полости, полость черепа).
Лисина Мария Сергеевна
Лисина Мария СергеевнаВрач-терапевт
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Признаки внутреннего кровотечения весьма неспецифичны.

Чаще всего это выраженная слабость, головокружение, головные боли, сердцебиение, эпизоды потери сознания, болевой синдром, нарушение работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, черный жидкий стул).

Причинами внутренних кровотечений чаще всего являются травмы.

Например, черепно-мозговые, травмы грудной клетки, брюшной полости, полости малого таза, когда нарушается целостность какого-либо органа; эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта.

Выявление неспецифических признаков внутреннего кровотечения — повод для обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.

Что должно насторожить?

Внезапная слабость, головокружение вплоть до потери сознания, бледность, холодный пот, учащенное сердцебиение, снижение артериального давления — вот признаки острой кровопотери.
Натрошвили Александр Гивиевич
Натрошвили Александр ГивиевичМедицинский директор GMS Hospital. Главный хирург клиники

Выраженность этих симптомов зависит прежде всего от кровопотери. Чем она больше и интенсивнее, тем более резко выражены симптомы.

При кровотечении в просвет желудочно-кишечного тракта (например, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки) может быть рвота кровью или содержимым, похожим на кофейную гущу. Это кровь, вступившая в реакцию с соляной кислотой. Может быть жидкий стул черного цвета.

Что делать

При появлении этих симптомов следует незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Дальнейшие действия по более точной диагностике и остановке кровотечения возможны только в условиях медицинского учреждения. Промедление при внутреннем кровотечении крайне опасно.

Болезни и лекарства,
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