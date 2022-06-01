Можно ли спастись от внезапной сердечной смерти

В конце мая от внезапной сердечной смерти умерла балерина Московского театра классического балета Алеся Лазарева. До произошедшего у девушки не было проблем со здоровьем. Кардиолог Юлия Маршинцева рассказала “Вечерней Москве“, можно ли защитить себя от внезапной сердечной смерти.

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«Внезапная сердечная смерть характеризуется остановкой сердца без каких-либо причин. Она не связана с конкретной сердечной или экстракардиальной патологией. В большинстве случаев вскрытие не может определить, почему это произошло”,

– делится эксперт.

Она также подчеркнула, что предвестников у этого диагноза нет, и после смерти человека специалисты не могут точно сказать, в чем причина.

По ее словам, спасти человека от внезапной сердечной смерти практически невозможно. Крайне редко своевременная реанимация дает положительный результат.

«Важно учитывать, сколько времени прошло с момента начала приступа. Если он случился в людном месте и скорая помощь прибыла очень быстро, то проводятся реанимационные мероприятия. Однако, как правило, шансов у пациента практически нет”,

– рассказывает кардиолог.