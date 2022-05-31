Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
2 часа назад

Как ревматизм влияет на сердце

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Врачи бьют тревогу: ревматизм имеет последствия, о которых многие пациенты с этим диагнозом и не подозревают. Что провоцирует возникновение данного заболевания и какие органы оно поражает, читайте в статье “Рамблера”.

Как ревматизм влияет на сердце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ревматизм – это аутоиммунное заболевание. По сути организм начинает бороться против самого себя. В частности, ревматизм – это процесс разрушения соединительной ткани. То есть, организм воспринимает ее как чужеродную и начинает “атаковать”.

Видео дня

Пусковым механизмом для возникновения ревматизма являются инфекционные, бактериальные (например, стрептококковая ангина), аллергические заболевания, острые воспалительные процессы. Столкнуться с этим заболеванием могут не только пожилые, но и молодые люди. Чаще всего ревматизм поражает суставы, кожные покровы, нервную систему, стенки сосудов, почки, связки, мышцы (частично).

Первые симптомы ревматизма после ангины могут появиться через три-четыре недели. К ним относятся краснота, припухание и отек в области коленей, локтей, плечевых и тазобедренных суставов; повышение температуры, головная боль и слабость.

Специфические признаки:
  • поражение суставов в области фаланг пальцев (у пожилых),
  • розовая сыпь,
  • боль в груди,
  • одышка,
  • сердцебиение,
  • хорея (у детей),
  • трудности с речью и письмом.

Сердце тоже является “мишенью” ревматизма. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, какие последствия для главной мышцы организма связаны с этим заболеванием.

Основная опасность для сердца – это развитие хронической сердечной недостаточности. У человека могут возникать аритмии, проблемы, связанные с тахикардией, стабильной стенокардией. Все это рано или поздно приведет к нарушению работы сердца и формированию хронической сердечной недостаточности. Здесь будет использоваться уже кардиохирургический метод лечения. Самый неблагоприятный исход – летальный, который при запущенных случаях ревматизма может наступить, если не делать вообще ничего.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Плохая новость заключается в том, что полностью избавиться от этого аутоиммунного заболевания почти невозможно. Поэтому для ведения нормального образа жизни необходимо получить грамотную оценку степени поражения внутренних органов и подобрать индивидуальную терапию для каждого пациента.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители