Как ревматизм влияет на сердце

Врачи бьют тревогу: ревматизм имеет последствия, о которых многие пациенты с этим диагнозом и не подозревают. Что провоцирует возникновение данного заболевания и какие органы оно поражает, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ревматизм – это аутоиммунное заболевание. По сути организм начинает бороться против самого себя. В частности, ревматизм – это процесс разрушения соединительной ткани. То есть, организм воспринимает ее как чужеродную и начинает “атаковать”.

Видео дня

Пусковым механизмом для возникновения ревматизма являются инфекционные, бактериальные (например, стрептококковая ангина), аллергические заболевания, острые воспалительные процессы. Столкнуться с этим заболеванием могут не только пожилые, но и молодые люди. Чаще всего ревматизм поражает суставы, кожные покровы, нервную систему, стенки сосудов, почки, связки, мышцы (частично).

Первые симптомы ревматизма после ангины могут появиться через три-четыре недели. К ним относятся краснота, припухание и отек в области коленей, локтей, плечевых и тазобедренных суставов; повышение температуры, головная боль и слабость.

поражение суставов в области фаланг пальцев (у пожилых),

розовая сыпь,

боль в груди,

одышка,

сердцебиение,

хорея (у детей),

трудности с речью и письмом. Специфические признаки:

Сердце тоже является “мишенью” ревматизма. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, какие последствия для главной мышцы организма связаны с этим заболеванием.

Основная опасность для сердца – это развитие хронической сердечной недостаточности. У человека могут возникать аритмии, проблемы, связанные с тахикардией, стабильной стенокардией. Все это рано или поздно приведет к нарушению работы сердца и формированию хронической сердечной недостаточности. Здесь будет использоваться уже кардиохирургический метод лечения. Самый неблагоприятный исход – летальный, который при запущенных случаях ревматизма может наступить, если не делать вообще ничего. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"