Как ревматизм влияет на сердце

Врачи бьют тревогу: ревматизм имеет последствия, о которых многие пациенты с этим диагнозом и не подозревают. Что провоцирует возникновение данного заболевания и какие органы оно поражает, читайте в статье “Рамблера”.
Ревматизм – это аутоиммунное заболевание. По сути организм начинает бороться против самого себя. В частности, ревматизм – это процесс разрушения соединительной ткани. То есть, организм воспринимает ее как чужеродную и начинает “атаковать”.
Пусковым механизмом для возникновения ревматизма являются инфекционные, бактериальные (например, стрептококковая ангина), аллергические заболевания, острые воспалительные процессы. Столкнуться с этим заболеванием могут не только пожилые, но и молодые люди. Чаще всего ревматизм поражает суставы, кожные покровы, нервную систему, стенки сосудов, почки, связки, мышцы (частично).
Первые симптомы ревматизма после ангины могут появиться через три-четыре недели. К ним относятся краснота, припухание и отек в области коленей, локтей, плечевых и тазобедренных суставов; повышение температуры, головная боль и слабость.
Сердце тоже является “мишенью” ревматизма. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, какие последствия для главной мышцы организма связаны с этим заболеванием.
Плохая новость заключается в том, что полностью избавиться от этого аутоиммунного заболевания почти невозможно. Поэтому для ведения нормального образа жизни необходимо получить грамотную оценку степени поражения внутренних органов и подобрать индивидуальную терапию для каждого пациента.