Как рак влияет на психику больного

Когда человеку сообщают, что у него рак, то он может отреагировать по-разному. Это зависит от его характера, но в любом случае все эмоции, которые возникают при этом, важны. Существуют и несколько мифов о раке. О них и об эмоциональном состоянии пациентов с онкологическим заболеванием рассказала Шона Элерс, психолог клиники Майо и эксперт по психоонкологии.

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По словам психолога Шоны Элерс, есть ряд мифов, связанных с раком и психическим здоровьем. Например, некоторые считают, что стресс может вызвать рак. И это совсем не так. Другими словами, если вы думаете, что у вас появился рак, потому что вы устроились на стрессовую работу, то можете быть спокойны: работа тут ни при чём. К тому же нет никаких научных доказательств этой теории о связи стресса и рака.

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В то же время если рак уже диагностировали, то стресс как раз может повлиять на процесс восстановления организма. Элерс подчёркивает, что именно поэтому нужно ежедневно делать перерыв, во время которого тело будет находиться в состоянии покоя.

Для контроля над стрессом важны принятие и баланс. Важно понимать, какие факторы способны контролировать, а какие - нет. Пациент может после постановки диагноза ощущать потрясение, потерянность, подавленность, В этом случае он должен подумать, какие вещи в жизни он ещё может контролировать.

Ещё один миф, связанный с раком, заключается в том. что с депрессией при этом заболевании нужно смириться. На самом же деле, как говорит доктор Элерс, ощущать тревогу, стресс, грусть вполне нормально. Тем более что эти чувства часто со временем исчезают. Если же этого не происходит, то необходимо обратиться к специалисту за помощью. Нужно понимать также, что депрессивное состояние выглядит у всех по-разному, поэтому его не всегда легко распознать. Но чем раньше человек поймёт, что у него депрессия, тем быстрее он сможет сосредоточить силы на борьбе с раком.

Также полезно разговаривать о своём диагнозе с другими людьми. Это связано с тем, что иногда, если пациент избегает этой темы, у него такое поведение забирает много энергии.

Важно при этом уметь устанавливать границы. Например, с незнакомыми людьми о своей болезни лучше не разговаривать. А если они интересуются этим, то можно перевести разговор на другую тему при помощи фраз «Я ценю, что вы спрашиваете обо мне. Я на самом деле хотел бы услышать о…», «Спасибо, что позволили ввести вас в курс дела. А как насчёт новой машины/хобби/работы?», «Спасибо, что спросили обо мне. Как поживает ваша семья/супруга/ребёнок?» Можно также вежливо попросить собеседника сменить тему.