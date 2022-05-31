5 тревожных признаков, что вам пора к проктологу

Идти к проктологу многим кажется слишком неловким и неудобным. Для кого-то сама мысль о возможном посещении такого специалиста оказывается настолько пугающей, что они готовы игнорировать вполне очевидные признаки проктологических проблем.

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Однако оставлять без внимания некоторые симптомы просто опасно для жизни. Рассказываем, в каких случаях обратиться к проктологу нужно как можно скорее.

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Кровь

Кровь при дефекации — один из самых тревожных симптомов, требующих внимания специалиста. В норме никакой крови в кале быть не должно, а ее появление — возможно, признак возможной надвигающейся опасности. Даниил Маркарьян Кандидат медицинских наук, хирург, колопроктолог , онколог

Спектр проблем, объясняющих появление крови, довольно широк. Одни из них, например, анальная трещина или геморрой, достаточно безобидны. Другие — крайне опасны: например, злокачественные опухоли и воспалительные заболевания кишечника могут представлять опасность для жизни.

Запомните — на ранних стадиях онкологические заболевания излечимы в 90% случаев!

Определить «на глаз» по цвету крови или ее количеству, насколько серьезна проблема невозможно! А значит, появление крови при дефекации — безусловный повод для обращения к эксперту.

Только врач сможет установить причину появления крови, оценить срочность и объем лечения. Не стоит терять время, занимаясь самолечением, опасно оттягивать визит к доктору в надежде, что все пройдет само.

Слизь

Слизь кажется менее пугающим признаком, чем кровь, и это — заблуждение. Данный симптом оставлять без внимания не менее опасно, чем появление крови. Несмотря на то, что выделение слизи может быть вполне логичным результатом употребления в пищу определенных продуктов, ее постоянное выделение должно насторожить.

Во-первых, постоянное выделение слизи может быть симптомом воспаления стенок кишечника, что не всегда сопровождается дополнительными симптомами. Хроническое воспаление — обязательный компонент язвенного колита или болезни Крона — требует внимания и назначения целенаправленной терапии.

Отсутствие лечения неминуемо приведет к ухудшению состояния, а длительно сохраняющееся воспаление может запустить процесс онкогенеза.

Во-вторых, выделение слизи — один из первых симптомов развития в пищеварительном тракте так называемых ворсинчатых опухолей. Несмотря на то, что изначально они являются доброкачественными, риск перерождения таких новообразований в рак выше 60%.

Итог — игнорировать неоднократное появление слизи нельзя! Обращение к врачу в такой ситуации — единственно правильное решение.

Необъяснимая потеря веса

Похудеть мечтают многие. Но далеко не каждая потеря веса желательна и является поводом для гордости. Снижение веса почти постоянный спутник онкологических заболеваний.

Если вы вдруг обнаружили, что одежда стала слишком свободна, а весы показывают потерю 5 и более кг, и при этом, вы ничего специального для снижения веса не делали — не теряйте времени и идите к врачу.

Он задаст несколько наводящих вопросов и назначит обследования, по результатам которых может направить к профильным специалистам, в том числе и к онкологу.

Колоректальный рак занимает лидирующие места среди всех онкологических заболеваний, а потеря веса часто оказывается первым признаком.

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Выпячивания вокруг ануса

Самая распространенная проктологическая проблема, о которой знают все или почти все — геморрой. Даже те, кто не сталкивался с этим заболеванием, скорее всего слышал о его признаках и знает, что один из самых частых симптомов — появление «шишки» в перианальной области.

Возникновение «шишек» характерно и для других заболеваний, например, парапроктита. И, хотя внешние проявления и геморроя, и паракпроктита могут быть сходными, природа этих заболеваний различна, отличаются и последствия.

При парапроктите воспаляется перианальная железа, появляется уплотнение, окружающее абсцесс, которое увеличивается в размерах и, как правило, сильно болит. Заниматься самолечением при парапроктите и игнорировать визиты к специалисту смертельно опасно, а потому лучше не тянуть и записаться к проктологу поскорее.

Беспричинные боли

Если вы ощущаете боль в анальном канале, но при этом не ели ничего острого, не получали травму, и вообще с вами не происходило ничего, с чем эту боль можно было бы связать, то и в этом случае «затаиться и ждать» будет не лучшей стратегией.

Любые боли, особенно те, происхождение которых не имеет явных причин, должны стать поводом для скорейшего обращения ко врачу.

Нет стеснению!

Понимаю, что сам визит к врачу со столь деликатными проблемами может казаться очень стрессовым событием, но спешу заверить, что прием у проктолога проходит максимально бережно.

Врач не будет использовать страшные инструменты, а проведет аккуратный осмотр и сделает все, чтобы дискомфорт был минимальным (при необходимости будет назначена анестезия).

Одноразовое белье с прорезями в «стратегических» местах еще сильнее снизит дискомфорт.

Еще один совет — раз уж вы пришли на прием, то не бойтесь рассказывать специалисту о всех симптомах, которые вас тревожат.

Проктолог представляет, какие именно проблемы возникают у приходящих к нему людей, которые к нему обращаются, а потому его вряд ли удивят и смутят деликатные подробности про дефекацию, кровь или слизь.