Дефицит каких витаминов и минералов приводит к раку

— Витамин B9, известный как фолиевая кислота, витамин B3, или никотиновая кислота, B6 и B12 — это те витамины, дефицит которых может приводить к нарушению синтеза ДНК и РНК, то есть, носителей информации. И даже если в одной клетке происходит нарушение ДНК, это ведет к отклонениям, и этого достаточно, чтобы она стала раковой. Дефицит перечисленных витаминов способствует тому, что ошибки в клетках возникают чаще, и они рискуют быстрее переходить в онкологию,