Врач назвал пять способов предотвратить деменцию

Санджай Гупта, главный медицинский корреспондент CNN и практикующий нейрохирург, в своей книге «Оставайтесь начеку: стройте лучший мозг в любом возрасте» назвал пять способов предотвратить деменцию. По его словам, первые изменения в мозге, приводящие к когнитивным нарушениям, можно обнаружить за 20-30 лет до постановки диагноза. Cпорт, здоровый сон и правильное питание помогут снизить риск развития заболевания. Основные его советы приводит издание Eat This, Not That! (ETNT).

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Самое важное, что можно сделать для сохранения здоровья мозга, по мнению врача, — соблюдать физическую активность. Необходимо регулярно двигаться и заниматься спортом. Это пойдет на пользу не только телу, телу, о и мозгу.

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Здоровый сон также поможет избежать слабоумия. Во время сна, по словам эксперта, очищается не только организм от метаболических отходов, но и мозг избавляется от ненужной информации. Чтобы активизировать работу мозга, необходимо спать от семи до девяти часов. При этом считается хорошим знаком видеть сновидение практически перед самым пробуждением. В этом случае воспоминания и информация прошла через определенные циклы «очищения».

Чтобы снизить риск развития серьезных психических расстройств, включая болезнь Альцгеймера, необходимо придерживаться специальной диету, которая включает в себя потребление большого количества омега-3 жирных кислот, мало сахара и суточной нормы воды. Есть при этом необходимо небольшими порциями, но регулярно. Кстати, такая система питания, по мнению Гупта, будет хороша и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Постоянно учиться чему-то новому и регулярно общаться с другими людьми также поможет предотвратить развитие старческого слабоумия. Медик рекомендует, например, читать книги, посетить занятия по кулинарии или искусству, присоединиться к группе писателей или выучить новый иностранный язык. Одно из последних исследований показало, что у тех, кто вышел на пенсию в возрасте 65 лет, риск развития деменции был на 15% ниже, чем у тех, кто вышел на пенсию пятью годами ранее.