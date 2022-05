Врач назвал пять способов предотвратить деменцию

Санджай Гупта, главный медицинский корреспондент CNN и практикующий нейрохирург, в своей книге «Оставайтесь начеку: стройте лучший мозг в любом возрасте» назвал пять способов предотвратить деменцию. По его словам, первые изменения в мозге, приводящие к когнитивным нарушениям, можно обнаружить за 20-30 лет до постановки диагноза. Cпорт, здоровый сон и правильное питание помогут снизить риск развития заболевания. Основные его советы приводит издание Eat This, Not That! (ETNT).