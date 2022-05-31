Почему желтеют белки глаз и что с этим делать

Речь может идти о серьезных заболеваниях.

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Помутнение белков глаз сегодня не такая уж редкость, врачи уверены, что не последнюю роль в этом играет условия жизни, которые не всегда положительно влияют на наше самочувствие. Вместе со специалистом мы собрали несколько основных причин, по которым вы можете заметить желтый оттенок белков своих глаз однажды утром.

Изменения в обменных процессах

Врачи выделяют несколько проблем, связанных с нарушениями обмена веществ — амилоидоз и гемохроматоз. В первом случае в тканях организма скапливается амилоид, который в больших количествах крайне отрицательно сказывается на работе других органов. Если затронута печень, то высок риск повышения билирубина, что и приводит к пожелтению белков глаз. Во втором случае мы имеем дело с врожденным нарушением обмена железа. Когда этот процесс нарушен, не только белки глаз, но и кожа может приобрести неестественный желтоватый налет.

Проблемы с печенью

В большинстве случаев желтизна мягких тканей проявляется в тех случаях, когда печени становится трудно нейтрализовать билирубин. В запущенных случаях человек может столкнуться с начальной стадией гепатита. Сначала начинает желтеть именно глаз, а уже потом постепенно поражается и кожа. Нельзя не сказать и о циррозе печени, из-за чего также белки глаз практически всегда меняют оттенок, однако такое происходит лишь в запущенных случаях, и все же не стоит заниматься самолечением.

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