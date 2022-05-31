Почему желтеют белки глаз и что с этим делать

Речь может идти о серьезных заболеваниях.
Помутнение белков глаз сегодня не такая уж редкость, врачи уверены, что не последнюю роль в этом играет условия жизни, которые не всегда положительно влияют на наше самочувствие. Вместе со специалистом мы собрали несколько основных причин, по которым вы можете заметить желтый оттенок белков своих глаз однажды утром.
Врачи выделяют несколько проблем, связанных с нарушениями обмена веществ — амилоидоз и гемохроматоз. В первом случае в тканях организма скапливается амилоид, который в больших количествах крайне отрицательно сказывается на работе других органов. Если затронута печень, то высок риск повышения билирубина, что и приводит к пожелтению белков глаз. Во втором случае мы имеем дело с врожденным нарушением обмена железа. Когда этот процесс нарушен, не только белки глаз, но и кожа может приобрести неестественный желтоватый налет.
В большинстве случаев желтизна мягких тканей проявляется в тех случаях, когда печени становится трудно нейтрализовать билирубин. В запущенных случаях человек может столкнуться с начальной стадией гепатита. Сначала начинает желтеть именно глаз, а уже потом постепенно поражается и кожа. Нельзя не сказать и о циррозе печени, из-за чего также белки глаз практически всегда меняют оттенок, однако такое происходит лишь в запущенных случаях, и все же не стоит заниматься самолечением.
В особо редких случаях мы говорим о новообразованиях в организме. Может случиться так, что пожелтевшие белки говорят о меланоме. Специалисты называют такое состояние конъюнктивитом злокачественного типа, поставить точный диагноз может только врач, поэтому не ждите, что желтизна пройдет сама собой. Проходите медицинский чекап как минимум раз в год, чтобы исключить опасные последствия для вашего организма.