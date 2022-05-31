Найден новый способ контроля диабета с помощью питания

Специалисты давали 18 испытуемым с диабетом второго типа напиток с 15 граммами белка за десять минут до еды на протяжении семи дней. Вместе тем пациентов на этот период попросили отказаться от употребления снижающих сахар препаратов. Мониторинг показал, что уровень глюкозы в крови гораздо проще поддерживать на необходимом уровне при использовании этого метода. У больных наблюдались нормальные показатели сахара два часа в день по сравнению с контрольной группой, которая не употребляла протеин.