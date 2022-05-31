Врач рассказал о последствиях самолечения при повышенном давлении

Российский врач-кардиолог Заур Шугушев предупредил о риске инфаркта или инсульта из-за самолечения при повышенном давлении.

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По словам специалиста, зачастую люди, когда у них повышается давление, идут в аптеку и покупают препараты, которые им там рекомендуют, тогда как прежде всего нужно обратиться за консультацией к врачу, поскольку существует риск купить лекарство, способное ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметил, что в случае чего провизор не понесет никакой ответственности, а также при проявлении побочных действий человек не сможет обратиться в аптеку и решить вопрос. Помимо этого, не всегда можно понять очаг боли и что нужно лечить, если нет медицинских знаний.

– <...> Было доказано, что люди, которые при повышенном давлении занимаются самолечением, к сожалению, на 40 процентов чаще получают различные осложнения, такие как инфаркт, инсульт и сахарный диабет, – заявил Шугушев.