Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
49 минут назад

Какую болезнь печени вызывает голодание

Ferra.ru

Голодание — достаточно спорный процесс. Кто-то говорит, что оно полезно. Кто-то выступает ярым противником столь радикального отказа от пищи.

Какую болезнь печени вызывает голодание
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, популярный врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что голодание может быть весьма вредным для организма. По словам специалиста, у человека, который голодает с целью похудеть, печень активно накапливает жир.

В итоге такой человек сталкивается с болезнью жировой дистрофии печени. Как ни странно, она чаще всего встречается у людей с избыточным весом.

Малышева отдельно подчеркнула тот факт, что во время похудения важно консультироваться со специалистом.

Напомним, что ранее врач также раскрыла правила лечения насморка. Специалист заявила, что главным и самым эффективным методом лечения воспаления является промывание носа физиологическим раствором.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители