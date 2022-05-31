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1 час назад

Недостаток витамина В12 может привести к повреждению мозга

Вечерняя Москваиещё 1

Недостаток цианокобаламина (витамина B12) в организме может серьезно ухудшить состояние здоровья. По словам эксперта по внутренним болезням, врача Камурана Кая, дефицит B12 способен нарушить работу центральной нервной системы и оказать негативное влияние на работу мозга.

Недостаток витамина В12 может привести к повреждению мозга
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист подчеркнул, что цианокобаламин — важнейшее вещество, обеспечивающее выработку эритроцитов, защищающее головной мозг и выполняющее защитные функции нервной системы. Недостаток витамина B12 нарушает работу этих процессов.

Признаками нехватки витамина в организме могут служить сильная усталость, забывчивость, учащенное сердцебиение. Со временем перечисленные симптомы будут усиливаться. При серьезном дефиците витамина может возникнуть паранойя, депрессия, потеря памяти. Чтобы избежать дефицита, эксперт рекомендует добавлять в рацион субпродукты, а также рыбу, молочные продукты и яйца, передает ФАН.

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