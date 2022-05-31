Недостаток витамина В12 может привести к повреждению мозга

Недостаток цианокобаламина (витамина B12) в организме может серьезно ухудшить состояние здоровья. По словам эксперта по внутренним болезням, врача Камурана Кая, дефицит B12 способен нарушить работу центральной нервной системы и оказать негативное влияние на работу мозга.

Признаками нехватки витамина в организме могут служить сильная усталость, забывчивость, учащенное сердцебиение. Со временем перечисленные симптомы будут усиливаться. При серьезном дефиците витамина может возникнуть паранойя, депрессия, потеря памяти. Чтобы избежать дефицита, эксперт рекомендует добавлять в рацион субпродукты, а также рыбу, молочные продукты и яйца, передает ФАН.