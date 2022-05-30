Хирург перечислил основные способы борьбы с ожирением

Правильное питание и лечение с помощью бариатрической хирургии, в том числе с отсечением части желудка, назвал в беседе с «Мослентой» основными способами борьбы с ожирением врач-хирург вышей категории, руководитель группы бариатрической хирургии ФНКЦ ФМБА России Владимир Станкевич.

Фото: Мослента Мослента

«На сегодня хирургическое лечение — самый эффективный и научно доказанный метод борьбы с ожирением. Оно позволяет не только одномоментно снизить вес, но и надолго, а чаще всего — пожизненно, удержать результат. Добиться такого длительного эффекта с помощью диет невозможно. После проведения бариатрической операции снижается риск внезапной сердечной смерти и развития онкологических заболеваний, а также нормализуется гормональный статус пациента»,

— сказал Станкевич.

Врач рассказал, что для правильного назначения лечения необходимо знать индекс массы тела (ИДМ) пациента. Он рассчитывается делением массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах.

ИДМ в 30-34,9 говорит о том, что у человека началась первая стадия ожирения. По словам врача, в этом случае пациентам рекомендуется вести более активный образ жизни и правильно питаться. Кроме того, пациенту может быть назначена психотерапия для лечения расстройств пищевого поведения.

Вторая степень ожирения отмечается при индексе массы тела свыше 35. Тогда рассматривается уже и бариатрическая хирургия. Решение принимается консилиумом врачей: хирургом, эндокринологом, психиатром и при необходимости смежными специалистами.