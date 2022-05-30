Медики выяснили, как диабет провоцирует рак груди

Более ранние исследования показали, что у женщин с диабетом риск рака груди повышен на 20-27%, а у столкнувшихся с раком груди женщин начинает расти риск развития диабета, и спустя 10 лет после постановки диагноза увеличивается на 20%. Клетки, в том числе и раковые, выбрасывают внеклеточные пузырьки, способные переносить между клетками ДНК, РНК, белки, жиры и другие материалы. Как показали эксперименты на мышах, раковые клетки выделяют пузырьки, содержащие микроРНК miR-122. Когда пузырьки достигают поджелудочной железы, микроРНК может попасть в ответственные за выработку инсулина островковые клетки, и нарушить их функцию по поддержанию здорового уровня глюкозы в крови. И наоборот - при диабете избыток глюкозы позволяет потребляющим ее раковым клеткам расти более активно.