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2 часа назад

Медики выяснили, как диабет провоцирует рак груди

Газета.Ruиещё 1

Рак молочной железы повышает риск развития диабета, повреждая поджелудочную железу, а диабет усугубляет течение рака, "подкармливая" опухолевые клетки глюкозой, выяснила исследовательская группа под руководством ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета Сан-Диего. Результаты они изложили в статье, опубликованной в журнале Nature Cell Biology.

Медики выяснили, как диабет провоцирует рак груди
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Более ранние исследования показали, что у женщин с диабетом риск рака груди повышен на 20-27%, а у столкнувшихся с раком груди женщин начинает расти риск развития диабета, и спустя 10 лет после постановки диагноза увеличивается на 20%. Клетки, в том числе и раковые, выбрасывают внеклеточные пузырьки, способные переносить между клетками ДНК, РНК, белки, жиры и другие материалы. Как показали эксперименты на мышах, раковые клетки выделяют пузырьки, содержащие микроРНК miR-122. Когда пузырьки достигают поджелудочной железы, микроРНК может попасть в ответственные за выработку инсулина островковые клетки, и нарушить их функцию по поддержанию здорового уровня глюкозы в крови. И наоборот - при диабете избыток глюкозы позволяет потребляющим ее раковым клеткам расти более активно.

"Эти результаты подтверждают необходимость проведения скрининга и профилактики диабета среди пациенток с раком молочной железы и тех, кто находится в ремиссии",

- отметили авторы исследования.

Уменьшить риск развития диабета при раке можно с помощью препаратов для снижения уровня глюкозы, предполагают исследователи. Также они возлагают надежды на экспериментальный препарат, снижающий выработку miR-122 - созданный для лечения хронического гепатита С, он оказался эффективен и для восстановления нормального уровня инсулина и подавлении роста опухолей молочной железы у мышей. Возможно, он позволит бороться с раком и у людей.

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