Где можно подхватить грибок ногтей

У многих людей ногти и кожа поражены грибком, однако это не только эстетическая, но и медицинская проблема. "Рамблер" расскажет, где можно заразиться грибком.
Иногда грибковое поражение кожи может быть предвестником серьезных заболеваний, например, сахарного диабета. Важно не запускать болезнь еще и по причине того, что лечение может занимать до года.
Известно более 40 видов различных паразитических грибов, которые поражают кожу и ногти. Самые распространенные представители родов Trichophyton, Microsporum и Epidermophyton. Проникая в эпидермис или ногтевую пластину, грибок закрепляется там и начинает размножаться.
Заразиться можно через предметы (полотенца, деревянные полки в бане, сауне, коврики, скамейки в общественных бассейнах, инструменты для маникюра), а также при прикосновении с почвой, если вы любите ходить босиком на природе.
С момента заражения до появления первых симптомов может пройти от пары недель до нескольких месяцев.
Сухость кожи, трещины, шелушение в межпальцевых складках, зуд, утолщение кожи и увеличение зоны поражения.
В некоторых случаях к грибковой инфекции присоединяется стафилококковая инфекция, вылечить которую довольно сложно.