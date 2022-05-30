Где можно подхватить грибок ногтей

У многих людей ногти и кожа поражены грибком, однако это не только эстетическая, но и медицинская проблема. "Рамблер" расскажет, где можно заразиться грибком.

Фото: unsplash unsplash

Иногда грибковое поражение кожи может быть предвестником серьезных заболеваний, например, сахарного диабета. Важно не запускать болезнь еще и по причине того, что лечение может занимать до года.

Где можно подхватить грибок

Известно более 40 видов различных паразитических грибов, которые поражают кожу и ногти. Самые распространенные представители родов Trichophyton, Microsporum и Epidermophyton. Проникая в эпидермис или ногтевую пластину, грибок закрепляется там и начинает размножаться.

Заразиться можно через предметы (полотенца, деревянные полки в бане, сауне, коврики, скамейки в общественных бассейнах, инструменты для маникюра), а также при прикосновении с почвой, если вы любите ходить босиком на природе.

Группы риска

С момента заражения до появления первых симптомов может пройти от пары недель до нескольких месяцев.

Чаще других от грибковых заболеваний страдают мужчины.

Среди женщин более склонны к развитию заболевания те, предпочитают носить остроносые туфли на высоком каблуке. Неудобная обувь приводит к трению, возникновению небольших ран, которые представляют собой "ворота" для инфекции.

Появлению грибка может предшествовать травма ногтя или размягчение ногтевой пластины из-за повышенной влажности. Такое бывает при ежедневном ношении одной и той же пары обуви.

По статистике, диабетики в три раза более подвержены микозу.

Грибок может появиться при аллергических поражениях кожи и расчесывании укусов.

А также на фоне приема антибактериальных препаратов, кортикостероидных гормонов, антидепрессантов.

Симптомы микоза стоп

Сухость кожи, трещины, шелушение в межпальцевых складках, зуд, утолщение кожи и увеличение зоны поражения.