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1 час назад

3 опасных мифа о ВПЧ и вакцинации

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Вирусы папилломы человека поражает около 80% взрослого населения Земли, живущего половой жизнью. Часто вирусы никак себя не проявляют, однако может привести к неприятным последствиям: кожным дефектам и ухудшению иммунитета. Невылеченный ВПЧ может даже привести к онкологии и бесплодию. «Рамблер» рассказывает о вирусах и развеет популярные мифы.

3 опасных мифа о ВПЧ и вакцинации
Фото: unsplash.comunsplash.com

Миф: вирус папилломы человека всегда приводит к раку

Реальность

ВПЧ — это достаточно большая группа вирусов, которая насчитывает 170 штаммов. С каждым годом их становится больше и больше, причем все они неоднозначные.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Существуют совершенно безопасные вирусы, существуют вирусы, которые приводят к косметическим дефектам.

Есть и опасные штаммы. Самые опасные для женщин и мужчин — 16-го и 18-го типа: их называют ВПЧ высокого онкогенного риска. Заразиться можно и при незащищенных, и даже при защищенных половых контактах.

Миф: ВПЧ невозможно вылечить

Реальность

Вирус «выгнать» из организма, к сожалению, невозможно. Зато можно свести к нулю вероятность появления заболеваний и дефектов, которые он вызывает.

Самым простым способом защиты от «страшных» штаммов, которые могут вызывать онкологию, является вакцинация.

Миф: прививка от ВПЧ работает, если поставить ее до начала половой жизни

Реальность

Вакцинация до начала половой жизни — это самый оптимальный вариант. Но не единственный.

Если вы уже живете половой жизнью, нужно пройти обследование на наличие инфекций папилломы человека у гинеколога. При отсутствии ВПЧ можно вакцинироваться. Если же нашелся вирус, врач с пациентом решают вопрос о вакцинации в индивидуальном порядке: зачастую это может способствовать уменьшению вирусной нагрузки.

Болезни и лекарства,
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