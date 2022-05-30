3 опасных мифа о ВПЧ и вакцинации

Вирусы папилломы человека поражает около 80% взрослого населения Земли, живущего половой жизнью. Часто вирусы никак себя не проявляют, однако может привести к неприятным последствиям: кожным дефектам и ухудшению иммунитета. Невылеченный ВПЧ может даже привести к онкологии и бесплодию. «Рамблер» рассказывает о вирусах и развеет популярные мифы.
Реальность
Существуют совершенно безопасные вирусы, существуют вирусы, которые приводят к косметическим дефектам.
Есть и опасные штаммы. Самые опасные для женщин и мужчин — 16-го и 18-го типа: их называют ВПЧ высокого онкогенного риска. Заразиться можно и при незащищенных, и даже при защищенных половых контактах.
Реальность
Вирус «выгнать» из организма, к сожалению, невозможно. Зато можно свести к нулю вероятность появления заболеваний и дефектов, которые он вызывает.
Самым простым способом защиты от «страшных» штаммов, которые могут вызывать онкологию, является вакцинация.
Реальность
Вакцинация до начала половой жизни — это самый оптимальный вариант. Но не единственный.
Если вы уже живете половой жизнью, нужно пройти обследование на наличие инфекций папилломы человека у гинеколога. При отсутствии ВПЧ можно вакцинироваться. Если же нашелся вирус, врач с пациентом решают вопрос о вакцинации в индивидуальном порядке: зачастую это может способствовать уменьшению вирусной нагрузки.