Органические загрязнители в еде и окружающей среде связали с диабетом

Хлорорганические загрязнители еды даже в низких концентрациях могут стать причиной развития диабета первого типа. К такому выводу пришли ученые Университета Осло, которые показали, что некоторые химические вещества, включая диоксины, способны нарушить выработку инсулина и вызвать аутоиммунное заболевание. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.

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Специалисты проанализировали образцы крови у 442 американских детей и подростков. У 182 человек был диагностирован диабет первого типа с нормальной чувствительностью к инсулину, у 148 — диабет первого типа с резистентностью к инсулину, а 112 здоровых человек вошли в контрольную группу. По значениям концентрации полихлорированных бифенилов (ПХБ) и различных хлорорганических пестицидов в плазме крови оценивали риск развития аутоиммунного диабета. Исследователи также провели эксперимент, в ходе которого на бета-клетки поджелудочной железы крыс воздействовали растворами бифенила и дихлордифенилдихлорэтилена (DDE) в дозах, сравнимых с их повышенным содержанием в окружающей среде.

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Ученые выявили связь между концентрацией в плазме крови таких загрязнителей, как DDE, транс-нонахлор и ПХБ, и вероятностью диагноза диабета первого типа с нормальной чувствительностью к инсулину. Эта ассоциация не наблюдалась для пациентов с резистентностью к инсулину на фоне диабета. В ходе экспериментов ПХБ и DDE нарушали способность бета-клеток продуцировать и секретировать инсулин в ответ на глюкозу. Это сопровождалось изменениями в экспрессии различных генов, которые оказывались чувствительными к загрязнителям, а длительное воздействие продолжительностью более чем два дня постепенно убивало клетки.