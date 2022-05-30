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40 минут назад

Врач Попова отметила увеличение числа аллергий на фоне перенесенных ОРВИ

RT на русском

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Лада Попова рассказала, что простуда может спровоцировать развитие аллергии.

Врач отметила увеличение числа аллергий после ОРВИ
Фото: unsplash.comunsplash.com

В беседе с Life.ru специалист обратила внимание, что из-за климатических и экологических изменений люди стали чаще болеть простудными заболеваниями даже в тёплое время года. Такие заболевания, в свою очередь, способны привести к аллергическим проявлениям в организме.

«По моему опыту, стало появляться и много аллергиков именно после перенесенного ковида. Тем не менее надеемся, что в течение полугода-года аллергические проявления у этих пациентов уйдут», — отметила Попова.

Болезни и лекарства,
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