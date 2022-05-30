Врач назвал основные причины звона в ушах

Врач-остеопат Владимир Животов в своем телеграм-канале объяснил, почему может возникнуть шум в ушах. По словам специалиста, есть две группы причин.

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«Первая группа причин связана с воздействием на слуховой нерв или ткани, окружающие внутреннее и среднее ухо», – объясняет специалист.

В эту группу входят опухоли, перенесенная в прошлом травма черепа, хроническое воспаление и натяжение мышцы. Все эти факторы натягивают барабанную перепонку и создают шум.

Вторая группа связана с изменением характера движения крови в сосудах. Сюда входит уплотнение стенок сосудов, появление в сосуде атеросклеротической бляшки, анемия и артериальная гипертензия, объяснил Владимир Животов.

Отдельной категорией можно выделить баротравму, которая возникает при перепаде воздушного или водяного давления. Она также может привести к шуму в ушах.