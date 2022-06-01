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1 час назад

Когда стоит провериться на оспу обезьян

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал «ФедералПресс» о том, насколько опасно набирающее силу во всем мире заболевание и когда стоит бить тревогу.

Когда стоит провериться на оспу обезьян
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сама по себе оспа обезъян, к счастью, не такая опасная. Чтобы заразиться, нужно быть в тесном контакте с источником инфекции. Если источник инфекции животное, то заболевание может протекать в более тяжелой форме»,

– рассказывает врач.

По словам Тимакова, симптомы заболевания похожи на ОРВИ, позже могут появиться специфические высыпания. В этом случае оспу могут диагностировать без тест-систем, но если человек был в контакте с источником инфекции, то еще до появления высыпания тест-система может выявить наличие заболевания в организме человека.

Он подчеркнул, что в России большая часть граждан имеет иммунитет к оспе благодаря массовому вакцинированию до 1980 года.

Напомним, тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян готовят к отправке в регионы России.

Болезни и лекарства,Евгений Тимаков,
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