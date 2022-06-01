Когда стоит провериться на оспу обезьян

Кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал «ФедералПресс» о том, насколько опасно набирающее силу во всем мире заболевание и когда стоит бить тревогу.

«Сама по себе оспа обезъян, к счастью, не такая опасная. Чтобы заразиться, нужно быть в тесном контакте с источником инфекции. Если источник инфекции животное, то заболевание может протекать в более тяжелой форме»,

По словам Тимакова, симптомы заболевания похожи на ОРВИ, позже могут появиться специфические высыпания. В этом случае оспу могут диагностировать без тест-систем, но если человек был в контакте с источником инфекции, то еще до появления высыпания тест-система может выявить наличие заболевания в организме человека.