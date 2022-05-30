Терапевт объяснила, опасен ли герпес во время беременности

Вирус простого герпеса входит в список инфекций, передающихся половым путем, которые могут влиять на плод и осложнять беременность. Генитальный герпес представляет большую опасность, так как способен инфицировать плод и новорожденного.

Врач-терапевт Дарья Садовская рассказала в своем Telegram-канале о том, опасен ли генитальный герпес для женщины и будущего малыша. По мнению специалиста, генитальный герпес часто скрывается под маской зуда, поэтому при первых симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу.Терапевт напомнила, что если герпес появился впервые в первом или втором триместре, то после консультации с гинекологом можно пить обычный ацикловир, если дальнейших обострений не будет, то можно рожать ребенка естественным путем.