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46 минут назад

Терапевт объяснила, опасен ли герпес во время беременности

Letidor.ru

Вирус простого герпеса входит в список инфекций, передающихся половым путем, которые могут влиять на плод и осложнять беременность. Генитальный герпес представляет большую опасность, так как способен инфицировать плод и новорожденного.

Терапевт объяснила, опасен ли герпес во время беременности
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Дарья Садовская рассказала в своем Telegram-канале о том, опасен ли генитальный герпес для женщины и будущего малыша. По мнению специалиста, генитальный герпес часто скрывается под маской зуда, поэтому при первых симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу.Терапевт напомнила, что если герпес появился впервые в первом или втором триместре, то после консультации с гинекологом можно пить обычный ацикловир, если дальнейших обострений не будет, то можно рожать ребенка естественным путем.

Болезни и лекарства,Дарья Садовская,
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