Почему болит живот при стрессе

Это может быть симптомом заболевания.

Сегодня в медицине преобладает точка зрения, что стресс выступает пусковым механизмом в большинстве случаев синдрома раздражённого кишечника (СРК). Подтверждает это и тот факт, что тревожное депрессивное состояние и ряд других расстройств невротического характера наблюдаются более чем у половины людей с синдромом раздражённого кишечника.

Видео дня

СРК — одно из самых распространённых заболеваний у людей независимо от географии. По статистике им болеет каждый четвёртый-пятый человек, и только каждый третий из них обращается за медицинской помощью. Заболевание стоит особняком на фоне других патологий желудочно-кишечного тракта, его ещё называют неврозом кишечника или синдромом раздражённой толстой кишки.

Что такое синдром раздражённого кишечника

Чтобы понять, почему когда мы нервничаем, то начинает болеть живот, нужно разобраться в механизме работы кишечника. Он не всегда работает полностью автономно и имеет собственную нервную систему, которая является частью вегетативной нервной системы и не зависит напрямую от центральной. Однако определённые отделы мозга ответственны за производство веществ, которые управляют вегетативной нервной системой, включая и нервную систему кишечника.

Эта ось «кишечник-мозг» — двусторонняя. Сбои в работе этого механизма происходят в стрессовых ситуациях. Мозг даёт кишечнику неправильные сигналы, а кишечник начинает неправильно информировать мозг о происходящих в нём процессах. В результате происходит нарушение моторики кишечника, любой дискомфорт провоцирует приступы боли.

Почему возникает синдром раздражённого кишечника

В большинстве случаев в развитии СРК виновен целый комплекс причин, а не только стресс. Например:

Развитие СРК также провоцирует частое употребление таких продуктов, как газировка, жирная пища, фастфуд, снеки, шоколад, печенье. Кроме того, синдром раздражённого кишечника может развиваться после некоторых инфекционных заболеваний.

К симптомам раздражённого кишечника относят:

Чаще всего боли при СРК схваткообразные, но могут быть и колющего или ноющего характера. Также при синдроме часто хочется в туалет, даже когда на самом деле вам туда не надо. Иногда стул не изменяется, а симптомы СРК проявляются только кишечными коликами или метеоризмом.