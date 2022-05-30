Почему болит живот при стрессе

Это может быть симптомом заболевания.
Сегодня в медицине преобладает точка зрения, что стресс выступает пусковым механизмом в большинстве случаев синдрома раздражённого кишечника (СРК). Подтверждает это и тот факт, что тревожное депрессивное состояние и ряд других расстройств невротического характера наблюдаются более чем у половины людей с синдромом раздражённого кишечника.
СРК — одно из самых распространённых заболеваний у людей независимо от географии. По статистике им болеет каждый четвёртый-пятый человек, и только каждый третий из них обращается за медицинской помощью. Заболевание стоит особняком на фоне других патологий желудочно-кишечного тракта, его ещё называют неврозом кишечника или синдромом раздражённой толстой кишки.
Чтобы понять, почему когда мы нервничаем, то начинает болеть живот, нужно разобраться в механизме работы кишечника. Он не всегда работает полностью автономно и имеет собственную нервную систему, которая является частью вегетативной нервной системы и не зависит напрямую от центральной. Однако определённые отделы мозга ответственны за производство веществ, которые управляют вегетативной нервной системой, включая и нервную систему кишечника.
Эта ось «кишечник-мозг» — двусторонняя. Сбои в работе этого механизма происходят в стрессовых ситуациях. Мозг даёт кишечнику неправильные сигналы, а кишечник начинает неправильно информировать мозг о происходящих в нём процессах. В результате происходит нарушение моторики кишечника, любой дискомфорт провоцирует приступы боли.
В большинстве случаев в развитии СРК виновен целый комплекс причин, а не только стресс. Например:
Развитие СРК также провоцирует частое употребление таких продуктов, как газировка, жирная пища, фастфуд, снеки, шоколад, печенье. Кроме того, синдром раздражённого кишечника может развиваться после некоторых инфекционных заболеваний.
Чаще всего боли при СРК схваткообразные, но могут быть и колющего или ноющего характера. Также при синдроме часто хочется в туалет, даже когда на самом деле вам туда не надо. Иногда стул не изменяется, а симптомы СРК проявляются только кишечными коликами или метеоризмом.
Синдром раздражённого кишечника чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Предположительно, это связано с большей эмоциональной подвижностью женщин, а также с более частым изменением гормонов. СРК чаще болеют люди среднего возраста (25-40 лет), у людей после 60 лет синдром встречается намного реже.