Старческий маразм: как распознать первые признаки

Старческим маразмом неофициально называют патологический процесс, который известен в науке как деменция. Врач-психиатр Богдан Антонович в беседе с "Рамблером" подробно рассказал о заболевании, в том числе и о первых признаках.
Так, по словам врача-психиатра, различают сосудистую деменцию, деменцию при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона, при болезни Гентингтона и некоторых других заболеваниях.
Течение деменции зависит от ее типа, основного расстройства, но, как правило, носит хронический, прогрессирующий характер, добавил специалист.
Главная причина появления деменции заключается в гибели нейронов головного мозга. Также к заболеванию могут привести атеросклероз, пороки сердца, аритмия, ишемические изменения сердца, сахарный диабет, гипертония и инсульт.
Стоит отметить, что распознать первые проявления старческого маразма непросто, поскольку они довольно часто "маскируются" под усталость, стресс и возрастные изменения.
Как рассказал Богдан Антонович, существуют простые тесты, которые могут позволить заподозрить деменцию — тест "Мини-Ког", тест на рисование часов, тест MMSE (Mini-Mental State Examination).
Однако врач-психиатр добавил, что диагностика расстройства проводится профильным специалистом, а тесты могут лишь заподозрить расстройство. При деменции важно обращаться как можно раньше, потому что раннее лечение гораздо эффективнее, чем терапия на поздней стадии.