Старческий маразм: как распознать первые признаки

Старческим маразмом неофициально называют патологический процесс, который известен в науке как деменция. Врач-психиатр Богдан Антонович в беседе с "Рамблером" подробно рассказал о заболевании, в том числе и о первых признаках.

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Так, по словам врача-психиатра, различают сосудистую деменцию, деменцию при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона, при болезни Гентингтона и некоторых других заболеваниях.

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Деменция является синдромом, обусловленным заболеванием мозга, при котором имеются нарушения ряда высших корковых функций: памяти, мышления, ориентировки в пространстве, времени, собственной личности, нарушение счета, способности к обучению. Происходит ухудшение интеллектуального функционирования и в повседневной деятельности, например, нарушения навыков в еде, умывания, одевания, личной гигиены.

Антонович Богдан Александрович Врач-психиатр

Течение деменции зависит от ее типа, основного расстройства, но, как правило, носит хронический, прогрессирующий характер, добавил специалист.

Главная причина появления деменции заключается в гибели нейронов головного мозга. Также к заболеванию могут привести атеросклероз, пороки сердца, аритмия, ишемические изменения сердца, сахарный диабет, гипертония и инсульт.

Зачастую, но не всегда, деменции предшествуют нарушения эмоционального контроля и социального поведения. Нарушения памяти, как правило, обращают на себя внимание родственников и близких людей.

Антонович Богдан Александрович Врач-психиатр

Стоит отметить, что распознать первые проявления старческого маразма непросто, поскольку они довольно часто "маскируются" под усталость, стресс и возрастные изменения.

Как рассказал Богдан Антонович, существуют простые тесты, которые могут позволить заподозрить деменцию — тест "Мини-Ког", тест на рисование часов, тест MMSE (Mini-Mental State Examination).