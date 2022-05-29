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1 час назад

Почему подагру называют "болезнью королей"

Мария Иглина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Довольно многие подагру называют болезнью королей, панской хворобой, болезнью аристократов, а некоторое время назад это заболевание и вовсе считали признаком гениальности. Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито в беседе с "Рамблером" рассказал о заболевании, а также почему его называют "болезнью королей".

Почему подагру называют "болезнью королей"
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, при этом заболевании происходит избыточное накопление солей мочевой кислоты. В норме мочевая кислота присутствует у каждого человека в крови: это абсолютно нормальный продукт жизнедеятельности, который образуется из белков. Соответственно, у людей, у которых выше мышечная масса — выше и уровень мочевой кислоты, отметил Жито.

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Если говорить об истории, подагра часто встречалась у представителей королевских родов, потому что подагра - это заболевание, которое встречается чаще у людей в возрасте. То есть если в среднем короли жили дольше, чем обычные люди, то у них чаще встречалась эта болезнь.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Врач Алексей Жито также рассказал, что подагра провоцируется употреблением определенных продуктов и алкоголя. По его словам, алкоголь способствует подагре путем того, что уменьшается выведение мочевой кислоты почками.

В королевских семьях было распространено употребление вин, а они как раз славятся тем, что повышают мочевую кислоту. Более того, повышение мочевой кислоты вызывают мясные продукты: говядина, телятина и даже курица. И такой продукт как сыр, который был доступен королевским семьям, тоже приводит к повышению мочевой кислоты. В результате, все эти факторы привели к тому, что короли страдали этой болезнью.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Также к причинам подагры можно отнести сoвмecтнoe coчeтaниe нacлeдcтвeнныx фaктopoв и cpeдoвыx. Так, уpoвeнь киcлoты может повышаться и зa cчeт oжиpeния, apтepиaльнoй гипepтoнии. Пpиeм мoчeгoнныx и пpoтивooпyxoлeвыx пpeпapaтoв тaкжe пpивoдят к пoвышeнию мoчeвoй киcлoты. Стоит отметить, что если пaциeнтy пpoпиcывaют пpoтивooпyxoлeвыe пpeпapaты, то врачи зapaнee нaзнaчaют пpeпapaт, кoтopый бyдeт cнижaть ypoвeнь мoчeвoй киcлoты.

Болезни и лекарства,
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