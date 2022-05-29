Почему подагру называют "болезнью королей"

В королевских семьях было распространено употребление вин, а они как раз славятся тем, что повышают мочевую кислоту. Более того, повышение мочевой кислоты вызывают мясные продукты: говядина, телятина и даже курица. И такой продукт как сыр, который был доступен королевским семьям, тоже приводит к повышению мочевой кислоты. В результате, все эти факторы привели к тому, что короли страдали этой болезнью.

