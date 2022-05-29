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3 часа назад

Врач назвала «лучший» тип ожирения у женщин

Говорит Москва

По словам специалиста, в этом случае наиболее приемлемым вариантам будет грушевидная форма тела. С таким заявлением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступила врач-эндокринолог ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана» Мария Свиридова.

Врач назвала «лучший» тип ожирения у женщин
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

«Жир убрать реально. Тут никаких дополнительных секретов никто не придумал. Снижается калораж — увеличивается физическая активность. Количество адипоцитов, то есть клеток, которые набирают жир, у всех разное. И расположение этих клеток тоже разное. Есть фигура «яблоко», есть фигура «груша». Женщины, у которых фигура «груша» — они считаются более генетически здоровыми, потому что у них практически всегда узкая талия. Этого гормонально-активного жира, который запускает метаболические нарушения, у них минимум».

Болезни и лекарства,Мария Свиридова,
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