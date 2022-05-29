Врач назвала «лучший» тип ожирения у женщин

«Жир убрать реально. Тут никаких дополнительных секретов никто не придумал. Снижается калораж — увеличивается физическая активность. Количество адипоцитов, то есть клеток, которые набирают жир, у всех разное. И расположение этих клеток тоже разное. Есть фигура «яблоко», есть фигура «груша». Женщины, у которых фигура «груша» — они считаются более генетически здоровыми, потому что у них практически всегда узкая талия. Этого гормонально-активного жира, который запускает метаболические нарушения, у них минимум».