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1 час назад

Россиянам назвали три неожиданных симптома аллергии

Inc-News

Развивающаяся болезнь далеко не всегда проявляется себя однозначно.

Россиянам назвали три неожиданных симптома аллергии
Фото: Inc-NewsInc-News

Аллергия не всегда выражается в чихании, слезливости и других более привычных признаках.

Как рассказала врач Лада Попова, в ее практики были случаи, аллергия выражалась в сильном отеке носа, который визуально не указывал на аллергическую реакцию.

Также аллергия может привести к воспалению кровеносных сосудов или васкулиту. Это выглядит как геморрагическая сыпь, что тоже не свойственно аллергии.

Помимо этого аллергическая реакция может нарушить работу кишечника, что проявится, например, в отрыжке, изжоге или поносе. При этом человек будет думать, что отравился, а на самом деле это проявление аллергии, которую может вывить только врач.

Болезни и лекарства,
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