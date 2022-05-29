Россиянам назвали три неожиданных симптома аллергии

Развивающаяся болезнь далеко не всегда проявляется себя однозначно.

Аллергия не всегда выражается в чихании, слезливости и других более привычных признаках.

Как рассказала врач Лада Попова, в ее практики были случаи, аллергия выражалась в сильном отеке носа, который визуально не указывал на аллергическую реакцию.

Также аллергия может привести к воспалению кровеносных сосудов или васкулиту. Это выглядит как геморрагическая сыпь, что тоже не свойственно аллергии.