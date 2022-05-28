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2 часа назад

Мясников назвал скрытую причину заболеваний ЖКТ

Вечерняя Москва

Чтобы избежать возникновения заболеваний пищеварительной системы, необходимо отказаться от пагубных привычек и проходить обследования органов желудочно-кишечного тракта. Об этом заявил в беседе с «Вечерней Москвой» врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников назвал скрытую причину заболеваний ЖКТ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, большинство болезней пищеварительной системы возникают в связи с чрезмерным перееданием и пристрастием к горячительным напиткам.

— Чтобы не было проблем, нужно меньше есть, пить спиртного. Но самое главное, что должен делать каждый человек, так это регулярно проходить обследование на наличие в организме такой бактерии, как Helicobacter pylori, — подчеркнул Мясников.

Врач объяснил, что это болезнетворный паразит, который при попадании в организм начинает инфицировать различные области желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая гастрит, язву желудка и другие болезни желудочно-кишечного тракта.

По словам Мясникова, эта проблема есть у многих людей, которые даже не подозревают, что дискомфортные ощущения в желудке чаще всего вызывает активность этой бактерии.

Также медик назвал восемь правил здорового питания. Мясников объяснил, какие ошибки люди чаще всего совершают в питании, что, в свою очередь, приводит к увеличению веса.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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