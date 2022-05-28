Как предотвратить повторение инсульта

В интервью Express Daily врач Бал Атвал объяснил, что микроинсульт - иначе называемый транзиторной ишемической атакой (ТИА) - может быть предупреждающим признаком надвигающегося, более опасного для жизни инсульта.

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При ТИА закупорка, вызывающая недостаток насыщенной кислородом крови, поступающей в мозг, носит лишь временный характер.

"Пострадавшие клетки мозга начинают работать снова, когда восстанавливается кровоснабжение", - говорит доктор Атвал.

При полном инсульте, когда кровоснабжение прекращается на значительное время, клетки мозга повреждаются и умирают.

Если вы уже перенесли ТИА, доктор Атвал заверил, что есть много способов, которые помогут вам предотвратить риск повторного инсульта.

К предупреждающим признакам инсульта относятся: онемение или слабость в одной стороне тела, опущение одной стороны лица, невнятная речь или внезапные проблемы со зрением, равновесием или ходьбой. Риск инсульта особенно высок через 48 часов после ТИА.

При таких симптомах “вас должны быстро осмотреть и сделать сканирование мозга, сканирование кровеносных сосудов, анализы крови и сердца”, - говорит доктор Атвал. Благодаря этим результатам врачи смогут более точно подобрать лечение для профилактики инсульта. Далее, очень важно принимать лекарства, назначенные вам после инсульта. “Не принимайте меньше, когда вам лучше, и не принимайте больше, когда вы плохо себя чувствуете. Важно точно следовать инструкциям”.

Доктор Атвал также настоятельно советует придерживаться здорового питания, чтобы обеспечить организм питательными веществами.