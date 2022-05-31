Почему медики переживают о вспышках холеры в России

В СМИ сообщают об опасениях российских врачей в отношении вспышек холеры. По их мнению, наиболее высокие риски наблюдаются в южных регионах страны. Почему так считают медики, что такое холера, как ей заражаются — в материале "Рамблера".

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Холера — острая кишечная инфекция, которая характеризуется рвотой, диареей и быстрой потерей жидкости. Болезнь опасна для организма, но своевременное лечение сводит риск тяжелых последствий до нуля.

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Подробно о болезни "Рамблеру " рассказал Алексей Жито, терапевт, эндокринолог, кардиолог, эксперт портала "Фотострана".

Холера - это тяжелейшее инфекционное заболевание, которое вызывается вибрионом холеры и которое может быстро привести к смерти организма за счет обезвоживания. При холере происходит чрезвычайно выраженная диарея, при которой организм теряет электролиты, в первую очередь, соли, калия, магния, натрия и воду.



Таким образом, происходит дисбаланс ионов, минеральных веществ и, самое главное, выраженное обезвоживание. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Для некоторых людей холера особенно опасна:

Особенно холера опасна для тех лиц, которые чем-то ослаблены: сопутствующими заболеваниями, диабетом, гипертонией, после инсультов инфарктов. В эту группу лиц также входят пожилые люди, дети и беременные женщины.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Специалист объяснил, что ля России холера не является эндемичной. Она характерна для стран юго-восточной Азии, южной Азии, а также Африки.

Связано это с тем, что в данных регионах создаются условия для распространения холеры: жаркий климат, большая плотность населения, плохая обеспеченность чистой водой, бедность населения, плохой доступ к вакцинам и медикаментам. Поэтому в данных регионах холера распространена. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Врач считает, что в России действительно есть риск выспыщшки холеры. Особенно в южных регионах в теплое время года:

В России существует определенный риск вспышки холеры. Во-первых, это связано с тем, что у нас наступает летний период года, то есть данная бактерия может активно размножаться в водоемах и приводить к холере. Еще одно условие - отсутствие иммунной прослойки. Если мы говорим о России, иммунитете к холере путем вакцинации имеется у очень ограниченного количества населения. Таким образом, наше население неизменно и невосприимчиво.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

С медиком согласился и врач-кардиолог Денис Прокофьев. Он также отметил, что миру оно касается районов, неблагополучных по экономической ситуации: страны Африки и бедные кварталы Индии — то есть там, где невозможно соблюдать правила личной гигиены.

Если говорить о России, то это южные регионы, Краснодарский край. Там жаркое солнце, немытые или недостаточно мытые фрукты и овощи на рынках.