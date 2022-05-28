Как уберечься от летних инфекций и правильно их лечить

Несмотря на то что через несколько дней официально наступит лето, до настоящей жары в Нижегородской области еще далеко. И все же врачи предупреждают: наступает сезон болезней, которые «любят» исключительно это время года. А значит, нижегородцам придется быть особенно осторожными. Как уберечься от классических летних инфекций и, в случае чего, быстро начать лечение? Мы разбирались вместе со специалистами.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Животный инстинкт

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Летний сезон – благоприятный период для размножения микроорганизмов. Как итог самая популярная причина испорченного отпуска – кишечные инфекции.

«Летом мы опасаемся бактериальных инфекций, таких, как дизентерия, сальмонеллез, стафилококковые отравления, которые возникают при нарушении хранения пищевых продуктов и личной гигиены, – говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садекова.

Симптомы

Это боли в области желудка и кишечника, тошнота, рвота и диарея. Могут появиться и признаки интоксикации – это температура до 38 градусов, слабость и боли в мышцах.

Что делать?

В первую очередь следите, чтобы с выделениями не терялось много жидкости и солей. Поэтому нужно много пить, хороши минералки с приличным содержанием солей.

Обязательна диета. В легких случаях, когда жидкий стул бывает 1 – 2 раза, достаточно пробиотиков (аципол, бифидумбактерин, бификол и т.д.). Они содержат дружественные нам микроорганизмы. Если же нужно быстро остановить диарею, подойдут средства, которые тормозят активность кишечника (препараты лоперамида). Мягче их, но все равно достаточно оперативно действуют адсорбенты и обволакивающие препараты. К ним относятся многочисленные средства с активированным углем, смектиты (смекта, неосмектин, диосмектит), фильтрум, полифепан, полифан, энтегрин, энтеродез.

При легкой и умеренной диарее такие лекарства хороши, если же она посильнее – их действия может быть недостаточно. И в таких случаях лучше обратиться к врачу.

Многие лечатся противобактериальными препаратами с фуразолидоном и нифуроксазидом, но делают это часто неправильно, назначать их должен всё-таки врач.

На один укус

Симптомы

Конечно же, укус пчелы не заметить невозможно. Как правило, симптомов всего три. Это резкая жгучая боль, покраснение кожи с белой точкой в центре – место укуса и отек.

Что делать?

Жало надо удалить острой иглой, как занозу, и как можно скорее, так как из него продолжает поступать яд. Ранку продезинфицируйте перекисью водорода или другим антисептиком. Подойдут даже одеколон, спирт или водка. На место укуса положите холод – боль и отек уменьшатся. Поскольку пчелиный яд выводится через почки и с потом, то пейте как можно больше жидкости.

При склонности к аллергиям обязательно примите антигистаминный препарат (кларитин, зиртек, телфаст, димедрол, супрастин и т.д.).

Не вешать нос

Поллиноз, аллергию на пыльцу, часто воспринимают как весеннюю болезнь. Но на самом деле есть типично летние формы этой болезни. Если весной начинают цвести и пылить в основном деревья и кустарники, то летом – травы.

Симптомы

Проявляется она как насморк, покраснение глаз и проблемы с дыханием. Кроме того, симптомы можно принять за начинающуюся простуду: появляется чувство щекотания и сильного зуда в носу. Также могут быть приступы чихания, заложенность в носу, нередко к этому прибавляется снижение обоняния.

Что делать?

Медицинские тесты смогут определить, на какое цветение у вас аллергия. Такие лекарства, как кортикостероиды, противоотечные и антигистаминные препараты, помогают уменьшить симптомы аллергии. Но их может выписывать только лечащий врач.