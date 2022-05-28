Врач назвал самую опасную для человека травму

Он обратил внимание, что основной показатель серьезности травмы — это состояние, когда из раны обильно течет кровь. Чтобы исключить осложнения после любой травмы головы, необходимо находиться под пристальным наблюдением врача.
Неотложку также требуется вызвать при повреждении конечностей, особенно, если заметна деформация по оси, «неестественное» искривление руки или ноги. Помощь в этом случае необходима, поскольку это может быть перелом или тяжелый вывих, вылечить которые самостоятельно, без участия специалиста, невозможно.
Минимизировать риск получения травм, по словам Давыдова, можно, если всегда смотреть по сторонам, носить обувь на нескользкой подошве, а также ограничить от действия, которые могли бы быть травмоопасными.