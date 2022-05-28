Врач назвал самую опасную для человека травму

Он обратил внимание, что основной показатель серьезности травмы — это состояние, когда из раны обильно течет кровь. Чтобы исключить осложнения после любой травмы головы, необходимо находиться под пристальным наблюдением врача.

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Неотложку также требуется вызвать при повреждении конечностей, особенно, если заметна деформация по оси, «неестественное» искривление руки или ноги. Помощь в этом случае необходима, поскольку это может быть перелом или тяжелый вывих, вылечить которые самостоятельно, без участия специалиста, невозможно.