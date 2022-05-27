Сон на боку уменьшает риски нейродегенеративных заболеваний

Исследования, проведенные на генетически модифицированных мышах, показали, что сон на боку способствует улучшению глимфатической функции и наиболее эффективен для глимфатического клиренса, т.е. процесса естественного очищения мозга во время сна, по сравнению со сном в положении лежа на спине или на животе. Такие данные содержатся в статье австралийских ученых, пытавшихся выяснить, как можно повысить эффективность работы глимфатической системы, удаляющей отходы жизнедеятельности мозга и предотвращающей риски развития бокового амиотрофического склероза (БАС) и других подобных заболеваний двигательных нейронов, грозящих утратой контроля за мышечными движениями, включая способность говорить, глотать и дышать. Статья опубликована в журнале Translational Neurodegeneration.
Многие нейродегенеративные заболевания, в число которых, помимо БАС, входят также болезни Паркинсона и Альцгеймера и рассеянный склероз, имеют в своей основе много общего, хотя их клинические симптомы и ход развития самих недугов могут серьезно отличаться. Частота этих заболеваний непрерывно увеличивается с возрастом. Однажды проявившись, они неумолимо прогрессируют, приводя к постепенной утрате мозговых тканей и накоплению в мозге ненужных белков. Никаких известных методов лечения всего этого не найдено, и можно лишь пытаться замедлить неизбежную деградацию организма.
В поисках новых мишеней в борьбе с этими разрушительными болезнями и способов очистки мозга от отходов австралийские медики использовали генетически модифицированых грызунов с измененной экспрессией важного белка TDP-43, который у людей связан с заболеваемостью БАС. В одном из экспериментов спящих мышей подвергали магнитно-резонансной томографии, чтобы изучить поведение мозговых структур и темпы избавления от биологических отходов при том или ином положении мыши во время сна. Причины того, что сон на боку оказался при этом самым полезным, до сих пор полностью не выяснены — возможно, это как-то связано с действием силы тяжести, сжатием и растяжением тех или иных мозговых тканей.