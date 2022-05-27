Сон на боку уменьшает риски нейродегенеративных заболеваний

Исследования, проведенные на генетически модифицированных мышах, показали, что сон на боку способствует улучшению глимфатической функции и наиболее эффективен для глимфатического клиренса, т.е. процесса естественного очищения мозга во время сна, по сравнению со сном в положении лежа на спине или на животе. Такие данные содержатся в статье австралийских ученых, пытавшихся выяснить, как можно повысить эффективность работы глимфатической системы, удаляющей отходы жизнедеятельности мозга и предотвращающей риски развития бокового амиотрофического склероза (БАС) и других подобных заболеваний двигательных нейронов, грозящих утратой контроля за мышечными движениями, включая способность говорить, глотать и дышать. Статья опубликована в журнале Translational Neurodegeneration.

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Многие нейродегенеративные заболевания, в число которых, помимо БАС, входят также болезни Паркинсона и Альцгеймера и рассеянный склероз, имеют в своей основе много общего, хотя их клинические симптомы и ход развития самих недугов могут серьезно отличаться. Частота этих заболеваний непрерывно увеличивается с возрастом. Однажды проявившись, они неумолимо прогрессируют, приводя к постепенной утрате мозговых тканей и накоплению в мозге ненужных белков. Никаких известных методов лечения всего этого не найдено, и можно лишь пытаться замедлить неизбежную деградацию организма.