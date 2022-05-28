Врач назвала 5 причин снижения иммунитета человека

Врач-иммунолог Анна Кареева рассказала о факторах, которые могут негативно влиять на иммунитет человека и снижать его.

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Специалист отметила, что человек обладает двумя видам иммунитета — врождённым и приобретённым. Врождённый иммунитет есть у человека с рождения и закладывается ещё в утробе матери. Это набор нейтрофилов, моноцитов и естественных киллеров, а также других защитных функций.

Приобретённый иммунитет нужно формировать, потому что эта система не развита сама по себе, её необходимо обучать: организм сталкивается с бактериями и вирусами, и борясь с ними, приобретает иммунную память.

Но существует ряд факторов, которые могут снизить качество иммунной защиты.

Эксперт выделила 5 главных:

Стресс. При стрессе иммунитет ослабевает. Неслучайно многие люди после стрессовых ситуаций начинают болеть. Дефицит витамина D.Этот витамин очень важен для иммунитета. Это природный регулятор как врождённого, так и приобретённого иммунитета.

Нехватка цинка. Цинк участвует в формировании иммунитета. К тому же обладает специфической функцией — профилактирует развитие стрептококков в лёгких.

Дефицит витамина А. Витамин А, кроме благотворного влияния на зрение, необходим и дыхательной системе человека. Он защищает горло, носовые пазухи и слизистые оболочки, формируя внутренний защитный слой. Дефицит витамина А может спровоцировать развитие инфекций дыхательных путей.

Дефицит витамина С. Это вещество защищает организм от бактерий-патогенов, его нехватка ведёт к снижению иммунной защиты, в связи с чем человек становится более восприимчив к бактериальным инфекциям.