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1 час назад

Эксперты перечислили признаки рассеянного склероза

Родной город

Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание. При нем иммунная система начинает атаковать здоровые клетки, что приводит к повреждению нервов.

Эксперты перечислили признаки рассеянного склероза
Фото: Родной городРодной город

Доктора рассказали о некоторых симптомах, которые могут указывать на это заболевание.

Первым звоночком аутоиммунного нарушения может стать ухудшение зрения.

– Воспаление зрительного нерва является очень распространенным и часто ранним проявлением рассеянного склероза, – говорит нейроофтальмолог и орбитальный хирург, доктор Сварадж Бозе.

По словам специалиста, около 25% пациентов с невритом зрительного нерва страдают от рассеянного склероза, пишут в издании ETNT.

Как правило, наблюдается внезапное помутнение или потеря зрения в пораженном глазе с болью или дискомфортом, увеличивающимся при движениях органа.

Внезапное начало двоения в глазах – еще один признак заболевания.

Частый симптом болезни – усталость. По статистике, она беспокоит 80% людей.

– Сильная усталость часто является первым серьезным красным сигналом того, что что-то не так, – говорят специалисты.

Люди с рассеянным склерозом могут иметь проблемы с ходьбой. При этом заболевании происходит повреждение нервов и наблюдается мышечная слабость.

Эксперты говорят, что покалывание в руках и ногах, известное как парестезия – признак аутоиммунного нарушения.

– Симптомы рассеянного склероза зависят от того, какой конкретный путь нервного волокна поврежден, – поясняет эксперт.

Покалывание, онемение, ощущения стеснения или слабости могут возникнуть, когда миелин в спинном мозге поврежден. Эти повреждения вызывают трудности при ходьбе, скованность или тремор.

Проблемы с равновесием, называемые атаксией, также считаются признаком рассеянного склероза и могут привести к травмам.

Когда возникает ощущение, что с равновесием что-то не так, следует провести комплексное обследование у физиотерапевта.

Оно включает в себя оценку мышечной силы, спастичности мышц. Специалист проверит работу системы равновесия, состоящую из зрения, внутреннего уха и ощущений в ногах.

Анастасия Домникова.

Болезни и лекарства,
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