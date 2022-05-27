Может ли сердце восстановиться после сердечного приступа

Иммунный ответ и лимфатическая система играют центральную роль в восстановлении сердца после сердечного приступа, говорится в исследовании, проведенном сотрудниками Чикагской детской больницы имени Энн и Роберта Х. Лури и Института сердечно-сосудистых исследований Северо-Западного университета Файнберга.

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Они обнаружили, что макрофаги, или иммунные клетки, которые устремляются к сердцу после сердечного приступа, чтобы "съесть" поврежденную или мертвую ткань, также вызывают фактор VEGFC, который запускает образование новых лимфатических сосудов и способствует заживлению.

“Теперь наша задача - найти способ либо ввести VEGFC, либо заставить эти макрофаги индуцировать больше VEGFC, чтобы ускорить процесс восстановления сердца”, - заявили врачи.

Люди, перенесшие сердечный приступ, подвержены высокому риску развития сердечной недостаточности, даже с учетом развития лекарственных препаратов, снижающих смертность. Это происходит отчасти потому, что некоторые макрофаги, прибывающие к месту повреждения, являются провоспалительными и не индуцируют VEGFC.