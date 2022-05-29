Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Педиатр объяснила, как оказать первую помощь при приступе аллергии

Letidor.ruиещё 1

Аллергические реакции возникают, когда иммунная система человека реагирует на чужеродное вещество, такое как пыльца, пчелиный яд, шерсть или пища, которая не вызывает реакции у большинства людей. Иногда приступ аллергии может возникнуть внезапно, что делать в этом случае, читайте в нашей новости.Врач-педиатр Анна Левадная рассказала в своем Telegram-канале о том, как оказать первую помощь при внезапном приступе аллергии. В первую очередь, нужно прекратить контакт с аллергеном: убрать животное, проветрить помещение, выйти на улицу.

Как оказать первую помощь при приступе аллергии
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

"Если проявления в виде ринита, то необходимо промывание носа любым солевыми растворами и можно использовать местные антигистаминные в нос, если проявления в виде конъюнктивита, то закапывание в глаза местных противоаллергических глазных капель. Можно также холодные компрессы и увлажняющие капли."

Специалист отметила, что местные антигистаминные, как правило, применяются при легком течение болезни. При более тяжелом течении выбор схемы лечения остается за врачом.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители