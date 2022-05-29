Как оказать первую помощь при приступе аллергии

Аллергические реакции возникают, когда иммунная система человека реагирует на чужеродное вещество, такое как пыльца, пчелиный яд, шерсть или пища, которая не вызывает реакции у большинства людей. Иногда приступ аллергии может возникнуть внезапно, что делать в этом случае, читайте в нашей новости.Врач-педиатр Анна Левадная рассказала в своем Telegram-канале о том, как оказать первую помощь при внезапном приступе аллергии. В первую очередь, нужно прекратить контакт с аллергеном: убрать животное, проветрить помещение, выйти на улицу.
"Если проявления в виде ринита, то необходимо промывание носа любым солевыми растворами и можно использовать местные антигистаминные в нос, если проявления в виде конъюнктивита, то закапывание в глаза местных противоаллергических глазных капель. Можно также холодные компрессы и увлажняющие капли."
Специалист отметила, что местные антигистаминные, как правило, применяются при легком течение болезни. При более тяжелом течении выбор схемы лечения остается за врачом.
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