Как оказать первую помощь при приступе аллергии

Аллергические реакции возникают, когда иммунная система человека реагирует на чужеродное вещество, такое как пыльца, пчелиный яд, шерсть или пища, которая не вызывает реакции у большинства людей. Иногда приступ аллергии может возникнуть внезапно, что делать в этом случае, читайте в нашей новости.Врач-педиатр Анна Левадная рассказала в своем Telegram-канале о том, как оказать первую помощь при внезапном приступе аллергии. В первую очередь, нужно прекратить контакт с аллергеном: убрать животное, проветрить помещение, выйти на улицу.