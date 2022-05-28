Глаукома: кто в зоне риска и можно ли ее вылечить

Глаукома - это группа состояний, при которых возникает повреждение тканей глаза. Чаще всего при глаукоме повреждается зрительный нерв, но при остром приступе могут страдать и другие части глаза (хрусталик, роговица). Чаще всего мы считаем, что глаукома представляет собой повышение внутриглазного давления, но так бывает не со всеми видами глаукомы.
Глаукома может поразить любого человека. 2% населения земли страдают глаукомой, это заболевание является причиной слепоты. Некоторые виды глаукомы могут передаваться по наследству (чаще всего это закрытоугольная глаукома), другие виды могут проявляться при определённых изменениях самого организма (например: у пациентов с ожирением глаукома фиксируется чаще). К факторам развития глаукомы можно отнести внутриглазную опухоль или травму, тромбоз или окклюзию центральной вены сетчатки.
От первых симптомов глаукомы до постановления диагноза проходит не менее 5 лет, а раньше говорили - 15. С каждым годом методы диагностики совершенствуются. Мы можем раньше выявить первоначальные признаки данного заболевания. К сожалению, глаукома не болит, пациенты не замечают каких-либо болезненных ощущений или иных изменений внутриглазного давления. Неприятные ощущения появляются позже, когда давление повесилось уже в 2 раза.
На что стоит обратить внимание:
В этих случаях стоит прийти к врачу на консультацию для измерения внутриглазного давления.
ВОЗ рекомендует лицам старше 40 лет измерять давление раз в 2 года, при наличии наследственной предрасположенности - раз в год.
Нужно отдать должное - современные методы диагностики позволяют выявить глаукому на ранних стадиях. Если это сделать удалось, то шансы на выздоровление есть. Для этого нужно сделать несколько исследований:
Тонометрия - измерение внутриглазного давления на текущий момент и анализ его колебаний в динамике за сутки, неделю или иной промежуток времени.
Офтальмоскопия - исследование глазного дна, диска зрительного нерва других структур глаза. Позволяет выявить выраженные колебания давления в глазу, изменения радужной оболочки.
Гониоскопия - это исследование проводится с линзой, говорит о том, какой профиль угла передней камеры при постановке диагноза глаукома.
При постановке диагноза важными исследованиями также являются:
Периметрия - исследование полей зрения.
Оптическая когерентная томография - она доступна практически всем пациентам. Простое и самое быстрое исследование. Совокупность этих исследований помогает выявить предрасположенностью к глаукоме или ее наличие.