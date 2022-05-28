Глаукома: кто в зоне риска и можно ли ее вылечить

Глаукома - это группа состояний, при которых возникает повреждение тканей глаза. Чаще всего при глаукоме повреждается зрительный нерв, но при остром приступе могут страдать и другие части глаза (хрусталик, роговица). Чаще всего мы считаем, что глаукома представляет собой повышение внутриглазного давления, но так бывает не со всеми видами глаукомы.

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Кто может заболеть?

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Глаукома может поразить любого человека. 2% населения земли страдают глаукомой, это заболевание является причиной слепоты. Некоторые виды глаукомы могут передаваться по наследству (чаще всего это закрытоугольная глаукома), другие виды могут проявляться при определённых изменениях самого организма (например: у пациентов с ожирением глаукома фиксируется чаще). К факторам развития глаукомы можно отнести внутриглазную опухоль или травму, тромбоз или окклюзию центральной вены сетчатки.

По актуальным данным, определённые генетические изменения способствуют возникновению глаукомы и в юношеском возрасте. Чаще всего глаукома встречается у людей старше 80 лет. И редко у пациентов моложе 50 лет, не имеющих наследственной предрасположенности.

Агеенкова Оксана Александровна Офтальмолог, ведущий специалист

Что ещё может провоцировать развитие глаукомы?

Дистрофия самого пациента, пациенты с анорексией могут быть подвержены развитию глаукомы. Гипотония, пациенты с низким общим давлением. Анемия. Издавна считалось, что люди с близорукостью и миопией не подвержены глаукоме, но эти данные опровергли, более того, эти заболевания относятся к факторам риска возникновения глаукомы.

От первых симптомов глаукомы до постановления диагноза проходит не менее 5 лет, а раньше говорили - 15. С каждым годом методы диагностики совершенствуются. Мы можем раньше выявить первоначальные признаки данного заболевания. К сожалению, глаукома не болит, пациенты не замечают каких-либо болезненных ощущений или иных изменений внутриглазного давления. Неприятные ощущения появляются позже, когда давление повесилось уже в 2 раза.

Когда можно заподозрить?

При глаукоме острота зрения не теряется до самого последнего момента. Смысл в том, что зрительный нерв представляет из себя «веник», много-много волокон, которые собраны в одно единое полотно. При глаукоме эти волокна начинают умирать частично, поле зрения сужается. Даже одно единственное волокно позволяет нам видеть самые последние строчки на приеме у офтальмолога. При этом будет туннельное или точечное поле зрения.

Агеенкова Оксана Александровна Офтальмолог, ведущий специалист

На что стоит обратить внимание:

Если вы замечаете по утрам пелену перед глазами.

Если среди ваших родственников кто-то болеет глаукомой (речь идёт не только о ближайших родственниках).

Если стали появляться пятна или вы заметили изменения в восприятии цветов, поблекли краски.

Одно из первых повреждений зрительного нерва - изменение цветового зрения.

Нечёткость контуров у подсвеченных приборов (фары на машинах, лампы и ореол фонарей) - фактор, который должен вас насторожить.

В этих случаях стоит прийти к врачу на консультацию для измерения внутриглазного давления.

Я призываю каждого: знайте своё давление. Базовым является давление, которое выявляется в юном возрасте. Его колебание на 4 единицы - признак нестабильного внутриглазного давления, которое требует диагностики, выявление причины и дальнейшего лечения. Глаукома - это состояние, при котором изначально может быть внутриглазная гипертензия, зрачковый блок или любые иные изменения, которые привели к состоянию, называемому «глаукомой».

Агеенкова Оксана Александровна Офтальмолог, ведущий специалист

ВОЗ рекомендует лицам старше 40 лет измерять давление раз в 2 года, при наличии наследственной предрасположенности - раз в год.

Можно ли вылечить?

Нужно отдать должное - современные методы диагностики позволяют выявить глаукому на ранних стадиях. Если это сделать удалось, то шансы на выздоровление есть. Для этого нужно сделать несколько исследований:

Тонометрия - измерение внутриглазного давления на текущий момент и анализ его колебаний в динамике за сутки, неделю или иной промежуток времени.

Офтальмоскопия - исследование глазного дна, диска зрительного нерва других структур глаза. Позволяет выявить выраженные колебания давления в глазу, изменения радужной оболочки.

Гониоскопия - это исследование проводится с линзой, говорит о том, какой профиль угла передней камеры при постановке диагноза глаукома.

При постановке диагноза важными исследованиями также являются:

Периметрия - исследование полей зрения.