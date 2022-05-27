Как снизить сахар без таблеток и не допустить развитие диабета

Начинать нужно с главного: оценить собственный вес, сравнив его с нормами индекса массы тела. Для этого нужно разделить массу тела в кг на квадрат роста в метрах. Если полученное значение больше 26, это значит – необходимо глобально сократить количество потребляемых калорий, например отказаться от одного из приемов пищи (обеда или ужина). Это вовсе не сложно и совершенно не вредит вашему здоровью (если лечащим врачом не прописано иное). Чудес не бывает – для похудения необходимо создать отрицательный баланс калорий.



Следующий важный этап анализа рациона – это качественно проанализировать состав потребляемой пищи. Привычки из советского или постсоветского детства: обязательно все есть с хлебом, иметь с собой в сумочке стратегический запас конфет или мармеладок – то, что давно следует забыть. Главная проблема людей с лишним весом – избыточное потребление углеводов.



Поленова Наталья Валерьевна Врач-терапевт, диетолог