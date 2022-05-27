Как снизить сахар без таблеток и не допустить развитие диабета

Медики предупреждают, что каждый человек должен быть внимателен к уровню сахара в крови. О том, к чему может привести повышенный уровень сахара в крови и как его снизить без медицинских препаратов, "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Поленова.
Фото: PxherePxhere
Первая ассоциация с повышением уровня сахара крови (гипергликемией) – это, конечно, сахарный диабет.
Видео дня
Сахарный диабет – очень распространенное хроническое заболевание, возникающее из-за неспособности организма переработать имеющуюся в крови глюкозу в силу разных причин (чаще всего из-за нехватки инсулина или невосприимчивости тканей к его действию), и связанное с такими явлениями, как: жажда, усиленное мочеотделение, избыточная масса тела, повышенная утомляемость, снижение иммунитета и плохая заживляемость ран.
По ее словам, самая главная опасность сахарного диабета кроется в его осложнениях, в первую очередь, сердечно-сосудистых.
Риск умереть от сердечно-сосудистого заболевания при диабете такая же, как при установленной ишемической (или, как принято сейчас говорить, коронарной) болезни сердца. Иными словами, сахарный диабет является эквивалентом ишемической болезни сердца, и вести такого пациента должны совместно и эндокринологи, и кардиологи, и диетологи.
В то же время, следует помнить, что установленный диагноз сахарного диабета – эта заключительная стадия многолетнего процесса нарушений углеводного обмена.
Как правило запускает это порочный круг неправильный характер питания и образ жизни пациента. Начинается процесс, как правило, с накопления избыточной жировой массы, которая сама по себе становится биологически активной тканью, способствующей отложению атеросклеротических бляшек в артериях, повышению уровня системного воспаления и свободных радикалов, повышению артериального давления и нарушению функции внутренней стенки сосудов – эндотелия.
Ответом на хронически повышенный уровень сахара крови (еще в отсутствии диабета) становится компенсаторный рост синтеза инсулина поджелудочной железой, однако в какой-то момент ткани перестают реагировать на повышенный уровень инсулина. Это состояние носит название инсулинорезистентность и хорошо знакомо врачам, несмотря на то, что не имеет статуса официально признанного диагноза.
Следующие стадии процесса уже можно классифицировать как предиабет, их две: нарушенная толерантность к глюкозе (состояние, при котором натощак уровень глюкозы нормальный, а после приема пищи идет резкий скачок) и нарушенная гликемия натощак (повышенный уровень тощакового сахара при сохраненной способности утилизировать глюкозы после еды).
Естественное развитие событий гарантированно приведет человека к диагнозу сахарного диабета, когда сахар будет повышен и до и после еды, и возникнет необходимость приема довольно большого количества лекарств.
Как это остановить
Врач объясняет, что практически на любой стадии, кроме самых запущенных, процесс прогрессирования нарушений углеводного обмена можно повернуть вспять. Причем сделать это можно самостоятельно без дорогостоящих лекарств и многочисленных визитов к доктору, а только лишь за счет изменения образа жизни и характера питания.
Начинать нужно с главного: оценить собственный вес, сравнив его с нормами индекса массы тела. Для этого нужно разделить массу тела в кг на квадрат роста в метрах. Если полученное значение больше 26, это значит – необходимо глобально сократить количество потребляемых калорий, например отказаться от одного из приемов пищи (обеда или ужина). Это вовсе не сложно и совершенно не вредит вашему здоровью (если лечащим врачом не прописано иное). Чудес не бывает – для похудения необходимо создать отрицательный баланс калорий.
Следующий важный этап анализа рациона – это качественно проанализировать состав потребляемой пищи. Привычки из советского или постсоветского детства: обязательно все есть с хлебом, иметь с собой в сумочке стратегический запас конфет или мармеладок – то, что давно следует забыть. Главная проблема людей с лишним весом – избыточное потребление углеводов.
Врач назвала самые вредные источники углеводов. Это сладкие напитки (газировка, соки), сладости (конфеты, печенье, белый хлеб из рафинированной муки, мед, добавляемый во все блюда). Очень вредны трансжирные кислоты, содержащиеся в полуфабрикатах и выпечке.
Это – первое, от чего необходимо отказаться уже сегодня, еще вчера.
А что же есть? Во-первых, нужно перестать делать из еды культ. Очень часто причина переедания заключается не в физиологических, а в психологических предпосылках. Часто мы едим из-за снижения уровня глюкозы крови, в силу привычки, желания отвлечься или чем-то себя порадовать, нежелания отрываться от коллектива и пр. Примите волевое решение есть меньше – здоровье дороже.
При повышенном уровне сахара, по словам диетолога, рекомендованы практически в неограниченном количестве следующие продукты: гречневая крупа, огурцы, помидоры, перец, кабачки, баклажаны, стручки фасоли, молодой зеленый горошек, листья салата, зелень, шпинат, щавель, редис, редька, свекла, грибы, любая капуста; чай, кофе без сахара и сливок, минеральная вода.
Кроме того, благоприятное воздействие на уровень глюкозы могут оказать такие источники белка, как молоко и кисломолочные продукты обычной жирности или нежирные/ обезжиренные, сыры менее 30% жирности, творог менее 4% жирности, яйца, нежирные сорта мяса, рыбы, макаронные изделия, хлеб и несдобные хлебопродукты, крупы; фрукты, кукуруза, зрелые зерна гороха и фасоли.