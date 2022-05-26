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1 час назад

Лекарство от рака простаты оказалось не таким полезным, как считалось ранее

Ferra.ru

Мужчины, принимающие один из двух наиболее распространенных пероральных препаратов для лечения рака простаты, которые также проходили гормональную терапию, подвергаются более высокому риску серьезных сердечно-сосудистых проблем, чем пациенты, получающие только гормональную терапию, обнаружили исследователи из Michigan Medicine.

Лекарство от рака простаты оказалось не таким полезным
Фото: ferra.ruferra.ru

У пациентов, принимавших абиратерон, риск попасть в отделение неотложной помощи или в больницу из-за диабета, гипертонии или сердечных заболеваний был в 1,77 раза выше, чем у тех, кто принимал только гормональную терапию. У пациентов, получавших энзалутамид, риск возникновения этих проблем был в 1,22 раза выше.

Абиратерон и энзалутамид были признаны относительно безопасными в клинических испытаниях, но опасения, что популяция пациентов, участвовавших в испытаниях, отличалась от тех, кто принимал участие в реальной жизни, заставили исследователей еще раз взглянуть на действие препаратов.

“Пациенты, участвующие в клинических испытаниях, как правило, проходят строгий отбор и часто не отражают популяцию пациентов в повседневной практике”, - говорит Лилиан Й. Лай, доктор медицинских наук и первый автор исследования. “Изучая побочные действия в реальных условиях, мы можем лучше понять риски этих продлевающих жизнь методов лечения рака и помочь врачам и пациентам принимать обоснованные решения относительно лечения”.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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