Как облегчить боль при судорогах ног

Невролог высшей категории Юлия Белкина назвала причины онемения ног и перечислила способы первой самопомощи при спазмах, чтобы облегчить боль. Врач посоветовала расслабиться и, не поддаваясь панике, уколоть ногу булавкой, сообщило издание «Доктор Питер».

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Невролог отметила, что судорожные сокращения мышц ног случаются нередко, а их причиной могут быть как физиологические изменения в организме, так и серьезные заболевания. Белкина рассказала, что ноги могут неметь из-за дефицита минералов, чаще магния или кальция, длительной физической нагрузки, обезвоживания, тяжелых отравлений, ожирения, венозной недостаточности с отеками, восстановления после травмы, беременности. А также болезней: анемии, варикозной болезни, сахарного диабета и других.

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«Если ни одна из вышеперечисленных возможных причин в вашем случае не актуальна, тогда стоит обратить внимание на препараты, которые вы принимаете. Могут провоцировать судороги в ногах следующие группы препаратов: мочегонные средства, применяемые во время менопаузы эстрогены, глюкокортикостероиды»,

— уточнила врач. Эксперт отметила, что мышечные судороги в ногах могут появляться в любом возрасте. Если спазмы повторяются регулярно в течение долгого времени, следует обратиться к врачу.

Для того чтобы облегчить состояние во время спазма, невролог советует не поддаваться панике, постараться расслабить мышцу, несколько раз потянув носок на себя (можно с помощью рук), а также уколоть ногу булавкой или зубочисткой. «Затем нужно легкими движениями помассировать спазмированную мышцу, стараясь ее расслабить. По возможности нужно пройтись босиком по прохладному полу, — уточнила эксперт. — Помогает при спазме теплая ножная ванна». После исчезновения мышечного спазма она рекомендует полежать, приподняв ноги повыше.

«Если спазмы стали частыми, длительными, врач может рекомендовать медикаментозное лечение. Обычно это курс витаминно-минеральных препаратов с калием, магнием, витаминами длительностью не менее двух-трех месяцев, — добавила Юлия Белкина. — Дополняют это лечение озонотерапия, курс массажа и лечебной физкультуры, а также лазеротерапия, прогревания, УВЧ».