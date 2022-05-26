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2 часа назад

Что вызывает стоматит, и чем он опасен

Мария Иглина
Андрей Опаринэксперт

Воспаление в ротовой полости, которое может сопровождаться образованием язвочек, называют "стоматитом". Некоторые считают, что подобная проблема встречается только у детей, однако с ней сталкиваются и взрослые. Ранки могут образовываться как на внутренней части щек, так и под языком, на небе и даже на губах. Андрей Опарин, главный врач Full Cycle Dentistry, врач-ортодонт, рассказал "Рамблеру" о причинах возникновения стоматита, а также о том, может ли он быть опасен.

Что вызывает стоматит, и чем он опасен
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам эксперта, у стоматита существует множество разновидностей, однако наиболее частый — афтозный. Он представляет собой образование ранок круглой формы с красным контуром.

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Также бывают катаральные стоматиты, которые характеризуются воспалением слизистой оболочки с проявлением на ней пятен сероватого оттенка. Язвенные возникают при отсутствии лечения на катаральной стадии. А гангренозные стоматиты считаются самой тяжелой формой. К характерным признакам относится разрушение мягких тканей, сопровождается высокой температурой и сильной интоксикацией организма.

Что же касается причин возникновения стоматита, то их может быть несколько:

  • курение;
  • несоблюдение гигиены полости рта;
  • стрессы;
  • наследственность;
  • аллергические реакции;
  • снижение иммунитета;
  • механические травмы слизистой оболочки;
  • гормональные болезни и др.

По словам Опарина, опасности, как таковой, афтозный стоматит не несет.

Его можно вылечить дома, если это единичные афты, которые поддаются лечению в течение недели. Если в течение недели изменений не будет, то стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Если же стоматит рецидивирующий, он постоянно проявляется у пациента и не снимается никакими местными препаратами, то в этом случае есть вариант снижения иммунитета, поэтому пациенту нужно обследоваться.
Андрей Опарин
Андрей ОпаринГлавный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт

При появлении дискомфорта в ротовой полости необходимо обратиться к профильному специалисту для диагностики и своевременного начала лечения.

Болезни и лекарства,Андрей Опарин,
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