Что вызывает стоматит, и чем он опасен

Воспаление в ротовой полости, которое может сопровождаться образованием язвочек, называют "стоматитом". Некоторые считают, что подобная проблема встречается только у детей, однако с ней сталкиваются и взрослые. Ранки могут образовываться как на внутренней части щек, так и под языком, на небе и даже на губах. Андрей Опарин, главный врач Full Cycle Dentistry, врач-ортодонт, рассказал "Рамблеру" о причинах возникновения стоматита, а также о том, может ли он быть опасен.
Так, по словам эксперта, у стоматита существует множество разновидностей, однако наиболее частый — афтозный. Он представляет собой образование ранок круглой формы с красным контуром.
Также бывают катаральные стоматиты, которые характеризуются воспалением слизистой оболочки с проявлением на ней пятен сероватого оттенка. Язвенные возникают при отсутствии лечения на катаральной стадии. А гангренозные стоматиты считаются самой тяжелой формой. К характерным признакам относится разрушение мягких тканей, сопровождается высокой температурой и сильной интоксикацией организма.
Что же касается причин возникновения стоматита, то их может быть несколько:
По словам Опарина, опасности, как таковой, афтозный стоматит не несет.
При появлении дискомфорта в ротовой полости необходимо обратиться к профильному специалисту для диагностики и своевременного начала лечения.