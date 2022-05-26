Сахарный диабет: почему он старит мозг

Американские ученые выяснили, что старение мозга на фоне сахарного диабета увеличивается на 26%. Данные публикуют исследователи из Университета Стони-Брук (США) в научном журнале eLife. Исследование включает в себя данные 20 тысяч человек, которым провели сканирование мозга. «Старение, как и диабет II типа, вызывают изменение исполнительных функций — таких, как рабочая память, обучение и гибкость мышление», — утверждают ученые. «Рамблер» связался с врачом, чтобы узнать причины такой связи.
Сахарный диабет поражает органы-мишени: сосуды, глаза, головной мозг.
Головной мозг — орган, которому необходимо здоровое кровоснабжение. При сахарном диабете сосуды изнашиваются гораздо быстрее, чем в норме, а поэтому возникают проблемы со стороны головного мозга.
По описанному выше принципу действуют артериальная гипертония и гипертоническая болезнь. Возникает нагрузка на сосудистое русло, в результате чего головной мозг оказывается под серьезным воздействием артериального давления.
Другое заболевание с серьезными последствиями для мозга — дислипидемия (нарушение нормального соотношения жиров крови). Высшее проявление дислипидемии — развитие атеросклероза сосудов с последующим преобладанием атеротромбозов. Атеросклеротические бляшки, в свою очередь, могут поражать не только сосуды артерий, но и сосуды головного мозга.