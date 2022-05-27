Что нужно знать про гипертонический криз

Это резкое повышение давления, которое может привести к инсульту, инфаркту, отеку легких, острой недостаточности крово­обращения, расслоению аорты, энцефалопатии (нарушение работы мозга). Некоторые из этих серьезных состояний чаще всего заканчиваются фатально. Избежать их можно, если не допускать возникновения криза, а если он уже развивается, то его остановкой. Для этого есть лекарства и особые способы их приема (см. «Это важно»). К сожалению, не все гипертоники знают о них, а ведь такие лекарства могут оказаться спасительными. Их всегда надо иметь под рукой, где бы человек с гипертонией ни оказался.

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Принимают их особым образом - сублингвально. То есть держат под языком, пока они полностью не растворятся и не всосутся через слизистую оболочку полости рта. Благодаря этому они сразу попадают в кровоток и начинают действовать очень быстро - через несколько минут. Такой путь доставки препарата порой сравнивают с внутривенным введением.

Вторая особенность лекарств — это простые препараты, во многом даже устаревшие. В отличие от новых лекарств они действуют недолго, обычно не более 4 часов. Но для остановки гипертонического криза — это то, что нужно. Поэтому не пытайтесь сбивать давление новыми долгоиграющими препаратами - они для планового лечения. И еще важный момент: если после приема лекарства давление не снижается, срочно вызывайте скорую: чем раньше остановить гипертонический криз, тем меньше будут последствия для здоровья.

Работа над ошибками

Развитию гипертонических кризов способствуют разные факторы. Все наверняка знают, что таким действием обладают стрессы, поэтому гипертоникам надо их избегать. Очень часто пациенты сами делают все, чтобы у них развился криз, так бывает, когда они самостоятельно отказываются от приема гипотензивных лекарств. Еще возникновению криза способствуют любовь к соленым продуктам, неумеренное потребление спиртного и напитков с кофеином (кофе, чай, энергетические напитки, колы), лечение кортикостероидами (гормоны коры надпочечников). А у метеозависимых людей кризы нередко возникают при изменениях погоды.

Если у пациента раньше уже были кризы, он должен избегать всех этих провоцирующих факторов. Если нет, то надо регулярно измерять давление, а если оно начинает повышаться, стоит поработать над ошибками в своем поведении. Какими? Смотрите выше: это те же самые факторы, которые запускают кризы. Скорректируйте прием лекарств и питание, займитесь релаксацией, возможно, придется усилить терапию или принять мочегонное, если вы злоупотребляли соленым.

Грозит ли вам гипертония?

Проверьте себя, грозит ли вам гипертония, хорошо ли вы представляете себе эту самую распространенную болезнь нашего времени. Ответьте на вопросы, выбрав «да» или «нет». Развернутые ответы даются в конце.

1. Есть ли способы, которыми вы сможете предотвратить развитие гипертонии?

2. Если ваши мать или отец страдали гипертонией, то эта болезнь будет и у вас?

3. В молодом возрасте гипертонии не бывает?

4. При повышении давления не возникает никаких симптомов?

5. Стресс вызывает повышение давления крови?

6. Высокое давление крови не угрожает жизни?

7. Высоким считается давление, если оно соответствует 140/90 мм рт. ст. или выше?

8. Если у вас есть лишний вес, то риск развития гипертонии у вас выше в 2-6 раз?

9. Нужно ли вам заниматься физкультурой, чтобы улучшить давление и сделать сердце более здоровым?

10. Прием алкоголя повышает давление крови?

11. Гипертония не поддается лечению?

Правильные ответы

1. Да. Есть 4 правила, соблюдение которых помогает предотвратить развитие гипертонии. Вот они: сохраняйте нормальный вес; занимайтесь физкультурой и другими видами упражнений; ограничьте потребление соли; если вы принимаете алкоголь, то делайте это умеренно.

2. Нет. Вы действительно более склонны к развитию гипертонии. Но это не значит, что обязательно заболеете этой болезнью. Что делать, чтобы снизить риск развития гипертонии? Смотрите ответ на первый вопрос.

3. Нет. Приблизительно 10-15 процентов людей в возрасте от 18 до 39 лет имеют повышенное давление. И таким оно останется на всю жизнь - гипертоническая болезнь, раз возникнув, не проходит. Но отчаиваться не стоит, описанные приемы помогут предотвратить подъемы давления.

4. Правильны оба ответа - и да и нет. При высоком давлении часто не бывает никаких симптомов, позволяющих его заподозрить. Именно поэтому гипертонию часто называют «тихим убийцей». Вот почему важно периодически проверять давление крови с помощью тонометра.

5. Да. Стресс повышает давление, но только временно. По сути, давление становится опасным, когда оно повышено практически постоянно. Оно повреждает сердце и кровеносные сосуды.

6. Нет. Высокое давление крови - главная причина инсультов (нарушений мозгового кровообращения). А также оно является мощным фактором, способствующим возникновению заболеваний сердца и развитию почечной недостаточности.

7. Да. Но даже более низкое давление - немного меньше 140/90 мм рт. ст. - может увеличивать риск развития заболеваний сердца и инсультов.

8. Да. По мере увеличения веса давление тоже увеличивается. Важно поддерживать нормальный вес. Если у вас излишний вес, постарайтесь похудеть. Питайтесь продуктами с небольшим количеством жира и углеводов, ведите активный образ жизни.

9. Да. Исследования показывают, что даже небольшая физическая активность помогает предотвращать повышение давления и укрепляет сердце. Даже у лиц с лишним весом, но занимающихся физкультурой, давление более низкое, чем у тех, кто ведет неактивный образ жизни. Лучше заниматься упражнениями ежедневно в течение 30 минут. Полезны даже прогулки, работа в саду и по дому.

10. Да. Излишнее потребление алкоголя может повышать давление крови. Безопасно умеренное потребление алкоголя. Для мужчин это не больше, чем две порции алкоголя в день, для женщин - одна. Порция напитка — это 40-45 мл крепкого алкоголя (водка, коньяк, виски), 140-150 мл вина, 350 мл пива.